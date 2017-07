Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sposano/ La showgirl confessa: "Molto presto annunceremo la data!"

Raffaella Fico e Alessandro Moggi

Nozze in vista per Raffaella Fico e Alessandro Moggi? Pare proprio di si! La bella ex di Mario Balotelli si trova a Milano Marittima insieme al fidanzato Alessandro Moggi. Sorpresi al Pepita di Milano Marittima in occasione del Vip Master di tennis – i due sono stati subito eletti come la coppia più in disparte del gruppo. Novella 2000 ha incontrato i due innamorati riuscendo a strappare alcune parole della bella Raffaella Fico riguardo questo rapporto: "Alessandro è l’uomo della mia vita e stiamo pensando seriamente di sposarci. Dobbiamo valutare i rispettivi impegni professionali, ma molto presto annunceremo la data. Conoscere Alessandro mi ha fatto capire cosa vuol dire essere un vero uomo e, in parte, voltandomi indietro, ho capito anche di aver commesso tanti errori. Con lui sono diventata più riflessiva e ponderata, anche se la mia anima napoletana continua a sgomitare dentro di me".

RAFFAELLA FICO SPOSA ALESSANDRO MOGGI: È UFFICIALE!

LE RIVELAZIONI DELL'EX DI MARIO BALOTELLI

In un'intervista a Secret Style ha parlato anche della figlia Pia avuta dalla relazione con Mario Balotelli: "Per mia figlia ho fatto tante rinunce. Erano gli anni in cui la mia carriera stava decollando, ma non me ne pento. Avrei potuto gestire la maternità in maniera diversa, ed invece ho voluto essere una mamma presente rinunciando doverosamente a qualcosa. Oggi per lei mi sono arrivate tante proposte per campagne pubblicitarie internazionali, ma le ho rifiutate. Deve vivere la sua vita e la sua età, e se un giorno vorrà fare questo mestiere, avrà comunque il mio sostegno". Nozze vicinissime quindi per la coppia Fico-Moggi.

