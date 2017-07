SEX AND THE CITY 2 / Sarah Jessica Parker e le sue inseparabile amiche si ritrovano a Dubai (21 luglio)

Sex and the city

IL CAST DEL FILM, ALCUNE COMPARSE D'ECCEZIONE

Sex and the city 2, sequel di Sex and the city, è una pellicola diretta nel 2010 da Michael Patrick King. Il film è basata interamente sull'omonima serie tv della HBO, di cui rappresenta il naturale prosieguo. La pellicola è uscita nei cinema di tutto il mondo nel maggio del 2010. Il cast del secondo film della serie è praticamente identico a quello del primo. Oltre alla quattro protagoniste, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon e Kim Cattral, sono presenti Chris Noth (mr. Big), Evan Hadler, John Corbett (Aidan) e David Eigengerg. Sono da segnalare le partecipazioni di importanti guest star come Penelope Cruz e Miley Cirus.



SEX AND THE CITY 2, CARRIE E LE AMICHE AD ABU DHABI

La pellicola inizia con le quattro protagoniste impegnate ad organizzare le nozze tra Stanford e Anthony. Le quattro amiche sono alle prese con momenti molto complessi delle loro esistenze. Circa due anni dopo dal matrimonio con Mr Big, Carrie teme che la sua vita di coppia possa diventare ormai noiosa e priva di stimoli. Charlotte, madre di due bimbe, è stanca e nonostante il profondo legame che la lega ai suoi figli è ormai sull'orlo di una crisi di nervi a casua di Rose, la bimba più piccola. Miranda sta riscontrando diversi problemi lavorativi per via del nuovo direttore che non ama particolarmente le donne. Samantha, invece, in piena menopausa è alle prese con tutte le problematiche che ne derivano. Per tentare di risolvere tutti i loro dilemmi le quattro amiche decideranno di intraprendere un viaggio ad Abu Dhabi. Al loro ritorno riusciranno a ritrovare loro stesse e soprattutto torneranno ad apprezzare nuovamente la loro esistenza e le cose belle conquistate dei vent'anni precedenti.

