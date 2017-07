STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: La ragazza del dipinto su Canale 5 (venerdì, 21 luglio 2017)

Programmazione Mediaset

FANTOZZI VA IN PENSIONE SU ITALIA 1, IL TERZO INDIZIO SU RETE 4

Il weekend inizia con un ricco palinsesto previsto sulle reti Mediaset nella prima serata del 21 luglio. Su Canale 5 la serata parte con il film La ragazza del dipinto e prosegue con il programma #ESTATE. Italia 1 dedica la serata a due uomini molto diversi. Prima serata in compagnia del film Fantozzi va in pensione e seconda serata in compagnia delle avventure della serie Transporter. Rete 4 dedica i suoi programmi alle donne, in prima serata l'attualità de Il terzo indizio e in seconda serata il film The Girl - la diva di Hitchcock. Su La 5 in onda la replica del Wind Summer Festival. Mediaset Extra propone, invece, il game Sarabanda - La Sfida. Su Iris saremo in compagnia del film Burn after reading. Italia 2 propone il film The defender.

Su Top Crime andrà in onda la settima puntata della miniserie Scomparsa. Boing dedica la serata al cult Dragon Ball. Sicuramente la rete ammiraglia con il film in prima tv La ragazza del dipinto, la farà da padrona negli ascolti. Il film narra le vicende ambientate nel XVIII di Dido, ragazza mulatta di origini inglesi nelle cui vene scorre sangue blu. Sbarcata in patria avrà difficoltà a trovare l'amore per via del colore della sua pelle. In seconda serata il programma #ESTATE . Si tratta di quattro appuntamenti con Alfonso Signorini che incontra i vip nelle più esclusive spiagge italiane. In prima serata su Italia 1 il film Fantozzi va in pensione, il settimo capitolo della saga dedicata al ragioniere più famoso d'Italia. La seconda serata prevede la messa in onda di Transporter, in questo episodio Frank deve consegnare un pacco a Parigi, ma non sa che quella che sta trasportando è una bomba. Rete 4 dedica la prima serata all'attualità con Il terzo indizio, condotto da Barbara De Rossi, il programma si occupa dei fatti di cronaca con vittime le donne.

In seconda serata il film The Girl - la diva di Hitchcock, il film racconta la storia del regista Alfred Hitchcock, interpretato da Toby Jones, quando all'apice del successo si invaghisce e molesta una modella sconosciuta Tippi Hendren, interpretata da Sienna Miller, scelta come protagonista de Gli uccelli. La 5 propone la replica del Wind Summer Festival, lo show musicale ricco di ospiti e condotto da Alessia Marcuzzi. Mediaset Extra propone, invece, il game Sarabanda - La Sfida, la musica è al centro di uno dei game show più amati di tutti i tempi e condotto da Enrico Papi.

Iris manda in onda il film Burn after reading che ha per protagonista Ozzie Cox, agente della Cia, licenziato per il suo alcolismo, la sua vendetta non avrà però i fini sperati. Su Italia 2 in onda il film The defender, al centro del film una trattativa avviata in Romania dal presidente degli Usa, per vincere la lotta al terrore. Top Crime dedica la serata alla miniserie Scomparsa, in questo episodio la scoperta della gravidanza di Lea porterà gli investigatori un pò più vicini alla verità. In onda su Boing il cartoon Dragon Ball Super, il sequel ufficiale di Dragon Ball Super Z.

Canale 5

ore 21:20, La ragazza del dipinto. Film.

Ore 23:30, #ESTATE. Show.

Italia 1

ore 21:25, Fantozzi va in pensione. Film.

Ore 23:35, Transporter The series - Stagione 1 Episodio 9 - La citta' dell'amore. Serie tv.

Rete 4

ore 21:22, Il terzo indizio. Attualità.

Ore 00:32 The Girl - la diva di Hitchcock. Film.

La 5

ore 21:20, Wind Summer Festival. Musica.

Mediaset extra

ore 21:21, Sarabanda - La Sfida. Gioco.

Iris

ore 21:10, Burn after reading. Film.

Italia 2

ore 21:20, The defender. Film.

Top Crime

ore 21:20, Scomparsa - 7a puntata. Miniserie.

Boing

ore 20:50, Dragon Ball Super. Cartoni.

