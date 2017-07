STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Rosewood su Rai 2, Terzo Reich su Rai 3 (venerdì, 21 luglio 2017)

Programmazione Rai

ROSEWOOD SU RAI DUE, È ARRIVATA LA FELICITÀ SU RAI PREMIUM

Andiamo a vedere cosa ci offre il palinsesto Rai della prima serata del 21 luglio. Si comincia con l'attualità di Cose nostre, su Rai Uno, chissà che non sia proprio questo il programma più visto della serata. Serata che sulla rete continuerà con Le vie dell'amicizia edizione 2017. Rai Due propone una serata crime iniziando con la serie Rosewood, per proseguire poi con Blue Bloods. Rai Tre continua l'appuntamento con la storia del documentario Terzo Reich, in onda in seconda serata il medical drama Code black. Rai 4 ripropone da stasera la prima stagione della serie C.S.I. Cyber. Rai 5 offre il documentario sulla storia del cinema The story of film. Imogene - Le disavventure di una newyorkese è il film che sarà in onda su Rai Movie. Rai Premium continua l'appuntamento con la fiction E' arrivata la felicità. Attualità dunque su Rai Uno con Cose nostre, uno speciale reportage per vivere le storie di cinque giornalisti minacciati dalle mafie.

Le vie dell'amicizia edizione 2017 è l'evento che da Palazzo Mauro de Andrè di Ravenna andrà in onda in seconda serata sulla rete ammiraglia. Serie crime su Rai Due, si comincia con Rosewood, protagonista l'affascinante anatomopatologo di Miami, in seconda serata continua la vita dedita al rispetto della legge, della famiglia Raegan protagonista della serie Blue Bloods. Terzo Reich: ultimo atto è il documentario che in prima serata su Rai Tre, racconterà gli eventi principali della seconda guerra mondiale. In seconda serata le vicende del pronto soccorso di una grande metropoli sono al centro di Code black. Le indagini che ruotano attorno alla risoluzione di casi di cyber hackeraggio e di pirateria informatica di C.S.I. Cyber saranno in onda su Rai 4. Gli inizi dell'industria cinematografica, quando la proiezione di un filmato sapeva ancora di magia, sono raccontati in prima serata su Rai 5 dal docu-film The story of film.

Imogene - Le disavventure di una newyorkese è il film che racconta il viaggio sentimentale di Imogene che perde il fidanzato per averlo forzato a farle la proposta e dopo un maldestro tentativo di suicidio, la sua bizzarra famiglia la riporta nella città natale, in onda in prima serata su Rai Movie. Rai Premium continua l'appuntamento con la fiction E' arrivata la felicità, protagonista Angelica, vedova e madre di due gemelle, con complicazioni amorose.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO

Rai Uno

ore 21:30, Speciale Cose Nostre. Attualità.

Ore 23:35 Le vie dell'Amicizia 2017. Evento.

Rai Due

ore 21:15, Rosewood. Serie tv.

Ore 22:50 Blue Bloods. Serie tv.

Rai Tre

ore 21:15, Terzo Reich: ultimo atto. Documentario.

Ore 00:15, Code Black. Serie tv.

Rai 4

ore 21:05, C.S.I. Cyber. Serie tv. Rai 5

ore 21:15, The story of film. Documentario.

Rai Movie

ore 21:10, Imogene - Le disavventure di una newyorkese. Film commedia.

Rai Premium

ore 21:20, E' arrivata la felicità. Fiction.

© Riproduzione Riservata.