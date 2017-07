STEFANO DE MARTINO/ Il ballerino si diverte con Santiago, l'unione fa la forza? Foto

Stefano De Martino

Stefano De Martino si trova ancora ad Ibiza, trascorrendo tutto il tempo possibile in compagnia del figlio Santiago. Proprio per stare vicino al piccolo, il ballerino di Amici ha deciso di affittare un appartamento nella stessa località di Belen Rodriguez che resterà nell'isola delle Baleari fino al prossimo 20 agosto. La diminuzione della tensione tra gli ex coniugi De Martino è ormai fatto noto, così come la certezza che Andrea Iannone non abbia affatto gradito questa novità. E mentre le voci di un possibile ritorno di fiamma tra una delle coppie più chiacchierate d'Italia si fanno più insistenti, il napoletano guarda avanti godendosi dei divertenti pomeriggi con il piccolo Santiago. Qualche ora fa ha pubblicato nel suo profilo Instagram uno scatto nel quale appare proprio in compagnia del suo bambino mentre corrono insieme su un kart. Il tutto accompagnato dal commento: "L'unione fa la forza! #faccecompetitive #myboy". Clicca qui per vedere la foto e leggere cosa ne pensano i fan.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: AD IBIZA CON SANTIAGO

BELEN LO AMA ANCORA?

Se il pensiero di Stefano De Martino continua ad essere ampiamente dedicato al figlio Santiago, il gossip riguardante Belen Rodriguez impazza. A prendere in considerazione l'argomento sarà questa sera a #Estate anche Simona Ventura, intervistata da Alfonso Signorini. La conduttrice ha avuto modo di frequentare la coppia durante l'esperienza a Selfie - Le cose cambiano e si è fatta una chiara idea su quello che pensa la showgirl argentina. Secondo quanto riportano le anticipazioni sull'episodio di questa sera, la Ventura non ha dubbi sui sentimenti di Belen che non avrebbe mai smesso di amare l'ex marito. Troverebbero così conferma i recenti indizi pubblicati su profilo Instagram della modella: dopo avere ripreso a seguire Stefano De Martino, Belen avrebbe anche pubblicato una foto abbastanza sorprendente mostrando un anello appeso ad una catenina. Vuole far capire al ballerino di sentirsi ancora legata alle promesse nuziali?

