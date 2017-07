Speciale Cose Nostre, Matteo Messina Denaro / Anticipazioni 21luglio: il boss mafioso latitante da 25 anni

Speciale Cose Nostre

Stasera, venerdì 21 luglio 2017, la rete ammiraglia di Casa Rai a due giorni di distanza dall'anniversario della strage di Via D'Amelio, racconterà in prima serata “Cose Nostre”, tramite uno speciale che verrà dedicato interamente alla figura di Matteo Messina Denaro. Durante il tragico attentato, persero la vita il giudice Paolo Borsellino insieme ai 5 agenti della sua scorta. Al boss della mafia, latitante ormai da oltre 25 anni, viene “dedicato” questa sera, l'appuntamento di “Cose Nostre” tramite interviste e dichiarazioni inedite. L'uomo originario di Castelvetrano, era soprannominato "U siccu" ("Il secco") per via della sua costituzione fisica e, ad oggi, è considerato tra i latitanti più ricercati al mondo. Speciale Cose Nostre verrà condotto da Emilia Brandi e andrà in onda su Rai1 a partire dalle 21.30. Il boss ricercato da anni, risulta essere in “primo piano” per avere contribuito in prima persona alle pagine più scure del nostro paese. Condannato per le stragi di Roma, Firenze e Milano del 1993 ma anche legato agli attentati dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Matteo Messina Denaro vive in clandestinità da anni, facendosi aiutare da un'arguta rete di complici che in più di una occasione gli hanno permesso di sfuggire alla cattura.

SPECIALE COSE NOSTRE, ANTICIPAZIONI 21 LUGLIO: IL BOSS LATITANTE

DENARO “ADOTTATO” DA TOTO' RIINA

Dal racconto delle vicende di Matteo Messina Denaro quindi, si potranno ampiamente tratteggiare oltre quarant'anni di mafia, mettendo in evidenza una delle più grandi aree dove Cosa Nostra agisce ancora quasi indisturbata, da Trapani e grande parte della sua provincia. Proprio Trapani infatti, è stata per moltissimo tempo il vero “scrigno” dei più famosi clan mafiosi siciliani. La cittadina inoltre, conta di un'altissima percentuale di banche e sportelli bancari proprio fuori dal comune che, in tutti questi anni, hanno permesso alla mafia di riutilizzare quattrini accumulando – di fatto – oltre che ricchezza, anche tanto potere. Quel territorio e tutte le zone vicine, sono stati protagonisti di strage e delitti atroci, da Pizzolungo il 2 aprile del 1985, fino agli omicidi del giornalista Mauro Rostagno e del giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto. Matteo Messina Denaro si è “fatto strada” all'interno di Cosa Nostra ereditando il potere dal padre Francesco (conosciuto come “Don Ciccio”), potente capomafia di Castelvetrano, legato a Totò Riina, che ha successivamente “adottato” Matteo.

IL POTERE TOTALITARIO

Il potere di Matteo Messina Denaro è diventato totalitario dopo la morte del padre avvenuta nel 1998. Iscrivendosi nel solco dei grandi boss della zona come Mariano Agate, e allargando il suo impero dopo pochissimo tempo, il boss è diventato presto il capo di Cosa Nostra nell’ultimo decennio storico. Stasera, lo “Speciale Cose Nostre”, ripercorrerà la latitanza così come i rapporti stretti con i suoi fiancheggiatori, il racconto delle mancate catture e gli affari ricreati attraverso le indagini. Di seguito, spazio anche per le intercettazioni. Inoltre, i famosi “pizzini” sequestrati negli anni, rappresenteranno il cuore dello speciale di questa sera. Tante le testimonianze: dai magistrati Nino Di Matteo, Andrea Tarondo e Teresa Principato, fino agli uomini delle forze dell’ordine che gli hanno dato la caccia, come Giuseppe Linares, Renato Cortese e Saverio Montalbano. Senza dimenticare giornalisti, collaboratori, amici e persone che sono entrate in contatto con lui nel corso del tempo.

© Riproduzione Riservata.