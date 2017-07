Steffy spara a Sheila Carter / Beautiful, guai con la giustizia per la moglie di Liam?

Beautiful

Sheila Carter è tornata nelle puntate americane di Beautiful e fin dal primo momento ha portato con sé problemi a non finire. Per merito (o colpa?) sua, Eric ha scoperto di essere stato tradito dalla moglie niente meno che con Ridge. Per questo ha deciso di lasciare la villa e di nascondersi in un residence alle porte di Los Angeles dove, a distanza di qualche ora, è stata raggiunta da Steffy. Ricordando tutti gli intrighi orditi contro Taylor molti anni prima, la Spencer si è detta certa che Sheila sia ancora una persona pericolosa e che per questo Eric debba essere allontanato da lei il prima possibile. La situazione è degenerata: Steffy ha perso il controllo e, credendo che la Carter avesse a sua volta una pistola in borsa, le ha sparato colpendola di striscio in una spalla. Dopo essere caduta a terra, la donna è stata soccorsa da Eric che non ha potuto in nessun modo giustificare il comportamento della nipote.

BEAUTIFUL, STEFFY SPARA A SHEILA CARTER

GUAI GIUDIZIARI STEFFY?

Dopo lo spavento iniziale, Sheila ha tranquillizzato i presenti facendo capire loro di essere ferita solo leggermente. Sentendo il rumore dello sparo, è intervenuta sul posto la vigilanza del residence ed è stato compito della ex moglie di Eric dichiarare che non era accaduto nulla. Per Steffy dunque ci saranno in futuro dei guai giudiziari? Le prime indicazioni sugli episodi della prossima settimana non segnalano nessuna novità da questo punto di vista, parlando piuttosto del viaggio dell'amministratore delegato della Forrester Creations a Montecarlo insieme ad alcuni familiari. Va inoltre segnalata un'altra novità riguardo una nuova storyline di inizio agosto: Eric continuerà a vivere insieme a Sheila, tanto da chiedere l'intervento a Los Angeles di Jamess Warwick per accertare le sue condizioni di salute. Confermerà che la dark lady è sana di mente o porterà cattive notizie per la famiglia Forrester?

© Riproduzione Riservata.