TEMPTATION ISLAND 2017 / Anticipazioni: Selvaggia e Francesco stanno ancora insieme? Il gesto che svela tutto

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo formano una delle coppie più amate di Temptation Island 2017. Sin dalla prima puntata, i due fidanzati hanno dato vita a siparietti divertenti ma, allo stesso tempo molto emozionanti. Nel corso dei vari appuntamenti, pur vivendo a distanza, Selvaggia e Francesco si sono lanciati accuse reciproche, a volte anche pesanti. Il personale trainer di Roma ha accusato la fidanzata di non essere indipendente aggiungendo che, ormai, l’attrazione che prova nei suoi confronti non è più come una volta. Parole che hanno fatto stare male Selvaggia che si è spesso sfogata con le compagne e i ragazzi single. I due, dunque, si lasceranno nel corso dell’ultima puntata? Come sapete, le registrazioni del programma sono già terminate ma i protagonisti, fino a quando non terminerà la messa in onda, non possono rivelare nulla sui social della loro vita di coppia. Nelle scorse ore, però, la Roma ha compiuto un gesto che non è passato inosservato alle talpe del Vicolo delle News. Selvaggia, infatti, ha ricominciato a seguire Francesco su Instagram. E’ il segnale del lieto fine tra i due?

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS AL 21 LUGLIO

SELVAGGIA ROMA CONTRO DESIREE MALDERA

All’interno del villaggio di Temptation Island 2017, Francesco Chiofalo si è avvicinato tantissimo alla tentatrice Desirèe Maldera che, sin dal primo giorno, sta cercando di farlo cadere ai suoi piedi. Tra Francesco e Desirèe, il feeling così come l’attrazione fisica aumentano sempre di più. I due, infatti, si lasciano spesso andare ad abbracci e contatti fisici di fronte ai quali Selvaggia, puntualmente, non trattiene la rabbia. Terminate le registrazioni e in attesa di capire come sarà finita tra Selvaggia, Francesco e Desirèe, tra la Roma e la Maldera è iniziata una guerra sui social. Selvaggia ha fatto capire la propria opinione su Desirèe lasciando il proprio like al seguente commento: “La cosa peggiore è vedere te (Desiree ndr) così spudorata […] Spero per voi che nella vita reale non siate così gatte morte. Altrimenti, povere voi a lungo andare. Spudorate proprio”. A sua volta, la Maldera, ha replicato con il like alle parole di una fan che ha scritto: “Oh, a me Desiree fa di una simpatia… Sono ruoli, è un gioco: fatevi una risata. Po io mi dà questa impressione da caciarona che non mi stupirei se alla fine l’avesse pure aiutato (Francesco ndr) a fare la proposta”.

