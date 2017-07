TIBERIO TIMPERI/ Tante emozioni nel ricordo personale di Borsellino (Techetechetè)

Tiberio Timperi a Techetechetè in onda su Rai 1

Nella puntata di Techetechetè in onda questa sera verranno mostrate immagini di repertorio prese dalle leggendarie teche Rai riguardanti il giornalista e conduttore televisivo Tiberio Timperi. In particolare questo amato personaggio verrà proposto in una chiave poco familiare al grande pubblico che lo segue costantemente da anni nei tanti programmi di successo condotti, ed ossia quella dell’attore ‘sciupa femmine’ di alcune fiction della Rai che lo hanno visto tra i protagonisti quali Amiche e Ricominciare senza dimenticare la sua esibizione di ballerino a Ballando con le stelle nell’edizione 2006. Recentemente Timperi ha raccolto l’attenzione del pubblico per alcune dichiarazioni circa le conduttrici che gli sono state accanto negli anni, facendo intuire che il rapporto con Miriam Leone non sia stato dei migliori. Infatti chi gli ha fatto notare un ottimo feeling con la Leone ha prontamente risposto: “Se la sensazione è stata quella significa che eravamo entrambi ottimi attori”.

TIBERIO TIMPERI: RICORDA IL GIORNO DELL'ATTENTATO A PAOLO BORSELLINO (TECHETECHETE')

IL 19 LUGLIO DI 25 ANNI FA CONDUCEVA IL TG4

Lo scorso 19 luglio la tv di Stato ha ricordato in molte trasmissioni la tragedia di via D’Amelio a 25 anni di distanza. In particolare durante la puntata di Unomattina Estate, Tiberio Timperi ha avvertito emozioni particolari. Il conduttore ha raccontato tutto nel corso di un’intervista rilasciata a Blogo: “19 luglio 2017. Uno Mattina estate. Non è una puntata come le altre. Mai e poi mai avrei immaginato di pronunciare quel nome: Paolo Borsellino. Lo stesso nome taciuto, 25 anni fa, in conduzione al Tg4. Perché i familiari ancora non sanno. Cosi mi dice, poco prima di andare in onda, un incredulo Fabio Nuccio da Palermo.... Ed eccomi qui, 25 anni dopo, a fare i conti con la storia. Riannodare quel filo spezzatosi in una scellerata domenica di luglio. Assieme a Valentina Bisti, rocciosa compagna di viaggio e quel Piero Grasso del maxi processo, salito oggi alla Presidenza del Senato. Un flusso continuo di voci e testimonianze. Di via D'Amelio. Di Capaci. Ma non solo. Quella lunga scia di sangue di servitori dello Stato. Gli angeli delle scorte. Servitori nel senso più alto e nobile del termine. Rispetto. Tanto. Profondo. E commozione”.

