Talinda Bentley/ La moglie di Chester Bennington lo aveva salvato già 12 anni fa: il colpo di fulmine

Talinda Bentley e Chester Bennington

Chester Bennington è morto e con lo sconforto generale, qualcuno ha pensato bene di hackerare il profilo Twitter di sua moglie, Talinda Ann Bentley. Dopo il divorzio dalla prima moglie, Chester sposò immediatamente Talinda che all'epoca lavorava come modella per PlayBoy. L'incontro tra i due è stato un vero colpo di fulmine ecco perchè, dopo essersi conosciuti a fine anno, passarono appena dieci giorni dal primo appuntamento alla convivenza ufficiale. Con Talinda il frontman dei Linkin Park ha avuto anche tre splendidi bambini e il brano dal titolo "Give me your name", scritto per lei con i Dead by Sunrise (band parallela ai Linkin Park), raccontava di quanto lei l'aveva salvato dalla depressione. La conferma di tale affermazione era arrivata dal diretto interessato che, nel 2009 aveva affermato durante una intervista: "Il mio divorzio è stata al tempo stesso una delle cose peggiori e migliori della mia vita. Ha cambiato le mie abitudini e mi ha costretto ad affrontare tante altre difficoltà, ma ho imparato molto da quei momenti e sono andato avanti. Mi sono innamorato di nuovo, quando conobbi Talinda capii subito che era quella giusta". Il suicidio dell'amico e collega Chris Cornell però, ha fatto ricadere Chester nuovamente nel buco nero della depressione. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

TALINDA BENNINGTON DALLA MORTE DI CHESTER ALL'HACKERAGGIO

IL PRIMO "SALVATAGGIO"

Mentre il mondo piange la morte di Chester Bennington, cantante dei Linkin Park morto suicida nella giornata di ieri, in molti si chiedono se la sua compagna Talinda Bentley avesse compreso qualcosa di questa drammatica situazione. Pare invece che il cantante sia stato salvato in precedenza proprio dalla moglie Talinda. Subito dopo il divorzio dalla prima moglie, nel 2005 Chester Bennington sposò la sua Talinda, dichiarando che sarebbe stata la sua ultima moglie. Da lei ebbe tre figli: il primogenito Tyler Lee, che oggi ha 11 anni, e le gemelle Lilly e Lila, di sei. Il brano 'Give me your name', scritto proprio per lei con una band parallela ai Linkin Park, i Dead by Sunrise, era la prova di come Talinda fosse riuscita a salvarlo dalla depressione. Figura importantissima quindi quella di Talinda nella vita del cantante. A poche ore dalla morte del cantante è stato hackerato il profilo Twitter di Talinda.

UNO SCHERZO DI CATTIVO GUSTPO SU TWITTER

Strani messaggi sono apparsi sul profilo Twitter di Talinda Bennington. "L'ho incoraggiato al suicidio, gli ho detto che a nessuno importava di lui", "Non si è ucciso, era già morto prima che si impiccasse, ho le prove", "Non l'ho mai amato, l'ho sposato solo per soldi" e in un altro si parla di un presunto tradimento con Mike Shinoda. I tweet sono stati successivamente cancellati ma l'account non è stato chiuso. Fatta pulizia dopo l'accesso di qualche stupido hacker, sono rimasti i messaggi di Talinda, le foto con Chester, i loro cani e i loro figli. Talinda è un’insegnante di scuola e istruttrice di modelle. E' apparsa anche nella famosa rivista di Playboy. La relazione aveva cambiato completamente Chester portandola sulla retta via. Purtroppo ieri non ha retto al peso della depressione e si è suicidato. La musica ha perso un grande artista.

© Riproduzione Riservata.