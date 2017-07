The Blacklist 4/ Anticipazioni del 21 luglio: Red sotto processo? Mr Kaplan colpisce ancora

The Blacklist 4, in prima Tv assoluta su Fox Crime

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 21 luglio 2017, andrà in onda una nuova puntata di The Blacklist 4, in prima Tv assoluta. L'episodio sarà il 21esimo, dal titolo "Mr Kaplan". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: sotto la guida di Red (James Spader), la task force inizia ad indagare sulla morte della figlia di un Senatore e della seguente vendetta sul fidanzato. Nel frattempo, Cooper (Harry Lennix) informa Ressler (Diego Klattenhoff) che non sarà in servizio attivo fino alla conclusioni delle indagini interne: Mr Kaplan (Susan Blommaert) ha ottenuto quello che voleva. Cooper tuttavia gli consiglia di collaborare a stretto contatto con il blacklister grazie a questa sua improvvisa libertà e di fare in modo che la donna creda sempre di avere un vantaggio su Red. Liz (Megan Boone) e Aram (Amir Arison) invece trovano il corpo che stavano cercando, mentre Red decide di mettersi in contatto con Mr Kaplan e le chiede di esaminare il cadavere che possa farlo risalire all'Esattore di Credito. Per riuscire a convincerla, le riferisce che Liz è collegata a questo caso. La donna accetta, credendo che l'Esattore stia cercando di uccidere Liz per via della vita di Red e dà precise istruzioni sul luogo in cui lasciare il corpo. Una volta sul posto, Mr Kaplan capisce l'inganno ed organizza un contro-bluff, trasportando in seguito il corpo mummificato in suo laboratorio segreto.

Mentre Mr Kaplan analizza le tracce, la squadra cerca di risalire agli ultimi avvistamenti dell'Esattore, fino ad arrivare ai suoi ex compagni di cella. Red intanto prende contatti con Mr Kaplan e riesce ad ottenere un confronto diretto con la sua ex collaboratrice. Le rivela di averle mentito e di aver organizzato tutto solo per vederla, sicuro che Liz l'avrebbe convinta ad incontrarlo. Le chiede infine di stabilire una tregua per il bene di tutti, anche della donna che cerca disperatamente di proteggere. Nel frattempo, l'Esattore (Wade Williams) rapisce Liz e la porta in un rifugio isolato, dove lo attende una vecchia conoscenza dell'agente. Mr Kaplan e Red sono costretti quindi a collaborare e stabilire una tregua per il bene di Liz, ma il Blacklister rivela alla donna di essere lui il mandante dell'operazione. Dopo avergli ricordato tutti i suoi crimini, Red uccide l'Esattore e rivela a Liz di aver fatto tutto per attirare Mr Kaplan in una trappola.

THE BLACKLIST 4, ANTICIPAZIONI DEL 21 LUGLIO 2017, EPISODIO 21 "MR. KAPLAN"

Gli uomini di Red inizia ad abbandonarlo non appena Mr Kaplan ripulisce tutti i conti del blacklister. L'ex assistente si rivela spietata e metodica, forte del fatto di conoscere tanti segreti del suo precedente datore di lavoro. Aram intanto viene chiamato a testimoniare, mentre Julian riferisce a Ressler di conoscere diversi dettagli su Red. Mr Kaplan assume invece Mario Dixon per ottenere alcuni documenti importanti sul blacklister, fra cui l'accordo d'immunità che anni addietro ha firmato con il Dipartimento di Giustizia.

Mario in seguito viene però catturato ed alla fine fa un accordo con Red, in modo che gli consegni Mr Kaplan. Il blacklister ottiene in cambio delle informazioni dal criminale, dopo di che lo uccide. Raggiunge quindi Dom, il nonno di Liz, per recuperare un oggetto e gli rivela che la donna è in realtà ancora viva. Red più tardi offre a Mr Kaplan la possibilità di continuare a vivere trasferendosi su un'isola deserta, ma la donna rifiuta. Infine, Mr Kaplan offre a Julian la propria testimonianza per incastrare Red.

