UNA VITA/ Anticipazioni puntata 21 luglio: Mauro torna dal viaggio di nozze, Teresa lo ignora

Una Vita

Una Vita tornerà oggi su Canale 5 per l'ultima puntata della settimana. Ricordiamo infatti che domenica sera non andrà in onda la telenovela spagnola che tornerà poi regolarmente il prossimo lunedì alle ore 14:10. Si è trattato di una scelta obbligata a causa degli ascolti non troppo entusiasmanti della domenica sera. Questo pomeriggio si tornerà a parlare di Mauro, rientrato ad Acacias 38 dopo il viaggio di nozze. L'ispettore non sarà felice come dovrebbe essere uno sposo novello e la sua tristezza finirà per peggiorare quando incontrerà per caso Teresa per le vie del quartiere. La maestra lo ignorerà, dimostrando che tra loro non potrà esserci nessun contatto neppure in futuro ma a sua volta anche lei sarà distrutta per avere perso l'uomo che ama. La sua tristezza sarà oggetto di discussione tra Celia e Cayetana che si confronteranno sui sentimenti dell'amica: entrambe si diranno particolarmente preoccupate per Teresa e penseranno ad un modo per riportarla al buon umore di un tempo.

UNA VITA, LE ANTICIPAZIONI: MAURO TORNA DAL VIAGGIO DI NOZZE

ECCO LIBERTO, IL NIPOTE DI SUSANA

La puntata di Una Vita di oggi sancirà anche l'entrata in scena di un nuovo personaggio, che d'ora in avanti sarà una costante delle trame della telenovela (in Spagna è ancora presente). Si tratterà di Liberto, un giovane studente che si presenterà da Susana per chiederle ospitalità. Si tratterà infatti del nipote della donna che avrà bisogno di un posto nel quale vivere per completare i suoi studi in architettura. Dopo la sorpresa iniziale, Susana accetterà, confermando il desiderio di avere una persona al suo fianco dopo la partenza di Leandro per Parigi. Liberto sarà un ragazzo estroso e donnaiolo che non concederà ampio spazio agli studi come dovrebbe. In breve tempo farà amicizia con gli altri abitanti di Acacias 38 a partire dal cugino Victor, che diventerà anche un suo caro amico. E proprio nel complicato quartiere spagnolo, Liberto in futuro troverà il vero amore: a sorpresa non sarà una bella ragazza della sua stessa età ma una donna ben più matura e problematica. Avrà luogo un nuovo scandalo nella famiglia di Susana, sempre tanto attenta alle convenzioni sociali?

© Riproduzione Riservata.