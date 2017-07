UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma e Marco in crisi? La verità sui social (Trono Over)

Uomini e donne, Gemma Galgani e Marco Firpo

Scoppia la crisi tra Gemma Galgani e Marco Firpo? In attesa che cominci una nuova stagione del trono over di Uomini e Donne, la dama e il cavaliere continuano ad essere i protagonisti del gossip con la loro storia d’amore. Gemma, conclusa la stagione televisiva, si è tuffata nella relazione con Marco con cui si è già concessa dei romantici weekend al mare. In queste settimane, la dama, oltre a rilasciare interviste rivelando di essere profondamente innamorata di Marco e di consideralo l’uomo della sua vita al punto da non dire no ad un eventuale matrimonio, ha spesso condiviso su Instagram foto di coppia scrivendo delle bellissime dediche d’amore. Da alcuni giorni, pero, tutto tace. L’ultima foto di coppia pubblicata dalla Galgani risale allo scorso 9 luglio. Da quel giorno, la dama storica del programma di Maria De Filippi non ha più dedicato una foto o un pensiero a quello che, fino a poco fa, considerava il suo grande amore. Tra i due, dunque, è in corso la prima crisi?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS

GEMMA GALGANI TROPPO IMPEGNATA PER L’AMORE?

Se l’amore potrebbe regalare nuovamente amare sorprese a Gemma Galgani, procede a gonfie vele, invece, la sua vita professionale. La dama, infatti, cura con molta passione la rubrica della posta del cuore del settimanale Spy ricevendo, ogni settimana, tantissimi complimenti da parte dei lettori che le chiedono consigli sulla vita di coppia ma anche su amori difficili o non corrisposti. Oltre all’impegno con il settimanale di gossip, Gemma Galgani potrebbe anche partire per l’Honduras per partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Inoltre, Gemma, a settembre, potrebbe tornare nel parterre del trono over ma non per cercare ancora l’amore ma per affiancare Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionista di Uomini e Donne. I troppi impegni professionali, dunque, nuoceranno alla sua storia con Marco Firpo?

© Riproduzione Riservata.