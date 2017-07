UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Martina Luchena torna sui social, i fans all’attacco (Trono Classico)

Martina Luchena

Martina Luchena, dopo giorni di silenzio, è tornata ufficialmente sui social dopo la morte prematura del padre. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha trascorso l’inizio dell’estate viaggiando continuamente per lavoro, ha deciso di fermarsi e dedicarsi un po’ alla sua famiglia per trovare la forza per andare avanti e reagire di fronte ad un dolore così grande. Da qualche giorno, però, Martina ha deciso di tornare a sorridere, almeno in pubblico, ricominciando a condividere sui social foto e video. La Luchena, in particolare, nelle scorse ore, ha pubblicato un video con consigli su alcuni prodotti del make up. Il gesto non è piaciuto ad alcuni followers che hanno immediatamente puntato il dito contro l’ex corteggiatrice criticandola pesantemente. “Il papà è il papà, non è un fidanzato, non ha rotto una storia d’amore. Pensavo che avrei rivisto qualche video tra un po’ di tempo… questa cosa mi lascia con una incognita”, “Ma in pochi giorni è assurdo pubblicare certe cose”, sono solo alcuni dei messaggi contro Martina. Dopo qualche ore di riflessione, Martina ha deciso di difendersi e, pur non dovendo dare spiegazioni a nessuno, ha scritto: “Il video è stato fatto un po’ di settimane fa al mare. Faceva un caldo pazzesco e vi posso assicurare che questi trucchi sono ottimi!”.

LA ZIA DIFENDE MARTINA LUCHENA

Stanca di leggere cose negative sul conto della nipote, la zia di Martina Luchena ha deciso di scendere in pista e mettere a tacere le pesanti critiche che Martina sta continuando a ricevere. “Adesso basta credo di essere stata zitta abbastanza. La vostra ignoranza e cattiveria ha superato ogni limite. Mio fratello nonché il papà di Martina avrebbe e vuole vederla sorridere e andare avanti felice ed è quello che voglio anch’io. Quindi dateci un taglio. E non permettetevi di dire che i parenti devono starne fuori perché vi mangio la testa. Martina è sangue del mio sangue e chi fa male a lei, lo fa a me! Quindi bocca chiusa!”. Da parte sua, la Luchena, ha poi pubblicato una foto in cui è con il padre scrivendo semplicemente “mi manchi”. Cliccate qui per vedere il post.

