Un posto al sole: Filippo tende una mano a Serena, pace fatta? (Anticipazioni 21 luglio)

Un posto al sole

Rai 3 trasmetterà oggi l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole, caratterizzata ancora dalla crisi del matrimonio di Serena e Filippo. L'umiliazione subita al Circolo da parte di Roberto ha causato un forte malessere nella Cirillo, insoddisfatta della sua vita soprattutto dal punto di vista professionale. Tale fatto l'ha portata ieri a un duro sfogo con il marito che per la prima volta si è posto delle domande sul suo matrimonio e sui sentimenti della compagna. Archiviati i litigi, ora arriverà il momento di recuperare il terreno perduto. Per questo il figlio di Roberto cercherà di salvare il salvabile con una interessante proposta alla moglie: le chiederà di seguirlo in un quartiere cittadino: cosa avrà in mente?

UN POSTO AL SOLE, LE ANTICIPAZIONI: LA CRISI DI SERENA

RAFFAELE E PATRIZIO ALLO SCONTRO

Insieme ai problemi dei coniugi Sartori, oggi a Un posto al sole assisteremo alla brutta sorpresa di Vittorio riguardante il reality show culinario. Scoprirà che anche Raffaele è stato accettato per partecipare ai provini di "Chef Parade" e che dunque padre e figlio potrebbero lottare per un posto in televisione. Uno di loro si tirerà indietro? O finiranno per sfidarsi per la posizione di miglior cuoco? Mentre Angela si troverà in vacanza insieme ad Irene, Franco affronterà una brutta situazione al garage: vedrà alcuni ragazzi entrare nella carrozzeria e prendersi un auto senza chiedere. Si tratterà di alcuni bulli il cui gesto non verrà osteggiato da don Peppino. Il fatto non piacerà affatto a Boschi che cercherà di mettere in guardia l'amico anche se con scarsi risultati.

