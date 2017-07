VELVET 4 / Anticipazioni quinta puntata 27 luglio 2017: Mateo sulle tracce di Alberto

Velvet 4

I fan di Velvet si stanno sicuramente chiedendo se Valentin è ancora vivo. Enrique, infatti, ha approfittato del fatto che Alcocer gli abbia chiesto una mano per aggiustare il mirino del suo fucile per sparargli. Le prime anticipazioni sulla quinta puntata della fiction di Rai 1 dicono che l’uomo finirà in ospedale in coma e Patricia cercherà di stare al suo fianco, facendo provare non poca gelosia a Otegui. Le cose potrebbero mettersi davvero male per il povero Valentin, ma anche per Patricia, visto che i suoceri sono pronti a mettere in dubbio la validità del matrimonio del figlio, accusando la nuora di avere una relazione extraconiugale. Fortunatamente ben altre notizie sono in arrivo sul fronte di Rita, la cui operazione avrà successo. Ci sarà quindi molto gioia tra gli amici della Montesinos. Raul incontra nuovamente Humberto, il quale gli rivela di aver scoperto di essere attratto dagli uomini.

Chissà se tra i due inizierà una relazione, visto che de la Riva sembra davvero aver capito molte cose di Santamaria. Mateo farà invece una scoperta importante riguardo un certo Alberto Marquez che vive a New York. Per scoprire se l’uomo amato da Anna è ancora vivo deciderà quindi di partire per gli Stati Uniti. La puntata del 27 luglio sembra quindi davvero da non perdere.

© Riproduzione Riservata.