Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio in crisi / Arriva la conferma dai due cantanti: la rottura è vicina?

anna tatangelo gigi d'alessio si sono lasciati?

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono in crisi! No, non si tratta di un'indiscrezione o di un gossip privo di conferma: la famosissima coppia è davvero ad un passo dalla rottura. Ad annunciarlo dopo le varie voci degli ultimi giorni sono proprio i due cantanti con un comunicato all'ANSA: «La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità» Con questa Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo confermano per la prima volta le voci di una crisi profonda. Di questa presunta crisi si è parlato molte volte in questi mesi ma ogni volta o Gigi o Anna hanno smentito. «Ho capito che certi giornali hanno bisogno di mangiare, ma forse dovrei essere io a dare le notizie così almeno non scrivono caz**te” aveva infatti dichiarato il cantante ultimamente.

ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO SI SONO LASCIATI?

LA COPPIA CONFERMA LA CRISI

Ma nel suo numero, il settimanale Spy ha annunciato come certa la rottura tra i due cantanti, genitori di Andrea, di 7 anni. La risposta a questo gossip? Nessuna, almeno fino ad oggi. La coppia ha deciso inizialmente di silenziare ma, di fronte al dilagare di voci e malelingue, ha deciso di rompere il silenzio e confermare la crisi. È la prima volta che D'Alessio e la Tatangelo confermano problemi nel loro rapporto. Ma quali saranno le vere motivazioni? Il settimanale Spy parla di grande gelosia di Gigig verso Anna oltre che di palesi avances di Bobo Vieri con like social (ricambiati) alla Tatangelo. Che sia questa la verità?

© Riproduzione Riservata.