BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane e italiane: il bacio di Eric e Sheila

Beautiful oggi non andrà in onda, come accade ormai da diverse settimane nel pomeriggio di Canale 5. I telespettatori possono comunque tirare un respiro di sollievo pensando a quanto accadrà nel periodo compreso tra il 24 e il 28 luglio, periodo nel quale il progetto di Ridge di incastrare Quinn diventerà sempre più concreto. Forrester tenterà di sedurre la sua matrigna, sorprendendola nella sauna della Forrester Creations. La donna però non cederà alle tentazioni e correrà via, profondamente provata per quanto accaduto. Per tutti i cinque episodi settimanali i tentativi di incastrare la donna si susseguiranno, fino a quando Ridge si presenterà al cospetto di Eric annunciandogli di avere sposato una donna inaffidabile. Le parole però non avranno esito: Eric sarà furioso con Ridge e lo caccerà dalla villa, dicendogli di non intromettersi in faccende che non lo riguardano. Basteranno queste parole per convincerlo a lasciar perdere?

BEAUTIFUL, LE ANTICIPAZIONI DAL 24 AL 28 LUGLIO: RIDGE VS QUINN

IL BACIO DI ERIC E SHEILA

Nelle attuali puntate italiane di Beautiful, Ridge ha appena dato il via al suo progetto per liberarsi di Quinn ed in effetti, nel corso dei prossimi mesi, raggiungerà il suo obiettivo anche se in maniera del tutto diversa da quanto progettato: tra la coppia nascerà una vera relazione con dei sentimenti molto simili all'amore. Quando Eric scoprirà la verità, però, non sarà affatto dolce con la coppia: non vorrà più saperne della moglie, né tanto meno del figlio che verrà da lui considerato un vero traditore. E se da un lato il capo famiglia finirà per disconoscere Ridge, considerato a tutti gli effetti un Marone, dall'altro lo vedremo lasciare la villa in compagnia della persona più crudele della storia della soap americana: Sheila Carter. Proprio con lei Eric sfogherà tutto il suo dispiacere e la sua rabbia finendo addirittura per baciarla. Sarà questo il più clamoroso colpo di scena degli ultimi anni?

