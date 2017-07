BELEN RODRIGUEZ/ News: confermata la crisi con Andrea Iannone? Il pilota trasloca (oggi, 22 luglio)

Belen Rodriguez

Una nuova sorpresa arriva da Ibiza, dove Belen Rodriguez sta trascorrendo le sue vacanze estive in compagnia del figlio Santiago. Qualche settimana fa, la conduttrice di Tu sì que vales è stata raggiunta anche dal fidanzato Andrea Iannone che, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, avrebbe affittato proprio per la modella una splendida villa dal valore non troppo economico di 100.000 euro al mese. Il rapporto tra la coppia più chiacchierata dell'estate è stato tenuto costantemente sotto controllo dai paparazzi arrivati sull'isola per testimoniare eventuali passi falsi della showgirl argentina. Le voci di un avvicinamento a Stefano De Martino, presente alle Baleari per stare al fianco del piccolo Santiago, si sono quindi sempre fatte più insistenti così come la possibilità che Andrea Iannone non abbia affatto gradito i sorrisi e le carezze del ballerino verso la ex moglie. E a quanto pare, questo malumore ha portato ad una decisione più che sorprendente.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: CRISI CON ANDREA IANNONE?

IL PILOTA TRASLOCA

A raccontare maggiori dettagli del rapporto tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone ci ha pensato il settimanale Spy, nuova rivista guidata da Alfonso Signorini. Secondo quando riporta il tabloid, infatti, il pilota della Suzuki si sarebbe trasferito in un'altra villa di Ibiza, prendendo in affitto una location altrettanto lussuosa anche se leggermente più economica. Se quella in cui si trova attualmente Belen costerebbe 'solo' 100.000 al mese, la nuova casa di Andrea Iannone sarebbe meno cara fermandosi a 70.000 euro al mese. Le ragioni ufficiali di questo trasloco sarebbero riconducibili alle eccessive incursioni dei paparazzi che non lascerebbero alla coppia il tempo di godere le vacanze come desiderato. Sembra infatti che Iannone, che continua ad allenarsi in vista della ripresa del campionato della MotoGp a inizio agosto, non abbia trovato la giusta concentrazione anche a causa delle frequenti visite di Stefano De Martino. Ma se questa è la versione ufficiale, non va sottovalutata l'altra tesi credibile: la crisi tra Belen e Andrea prosegue...

