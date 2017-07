CHERRY SEASON ANTICIPAZIONI/ Mete finisce in carcere per colpa di Isik (puntate dal 24 al 28 luglio)

Cherry Season

Cherry Season tornerà su Canale 5 il prossimo lunedì 24 luglio occupando la fascia pomeridiana dalle ore 14:45 alle ore 15:30. Negli episodi in onda dal 24 al 28 luglio si parlerà delle difficoltà di Isik e Sibel alle prese con il loro difficile ruolo di genitori. Dopo la nascita del bel maschietto, i due genitori dovranno fare i conti con il cambiamento del corredo, dell'arredamento della stanza (ideato per una femminuccia) e sulla scelta delle circoncisione. Gli amici saranno al loro fianco in questa fase abbastanza difficile della loro vita ma spesso finiranno per peggiorare la gran confusione. Anche Mete, dimesso dall'ospedale dopo la positiva operazione al cervello, si recherà a conoscere il nuovo arrivato, sentendo fin dal primo momento un grosso legame con lui. Il fatto non sfuggirà a Seyma, ancora molto provata per essere stata costretta ad abortire. Mete cercherà di farsi perdonare per il suo gravissimo errore ma per lui sarà molto difficile recuperare il terreno perduto.

CHERRY SEASON, LE ANTICIPAZIONI DAL 24 AL 28 LUGLIO: PROBLEMI PER ISIK E SIBEL

METE ARRESTATO

Nelle puntate di Cherry Season della prossima settimana, non ci saranno particolari problemi per Ayaz e Oyku, alle prese solo con qualche divertente scaramuccia passeggera. La coppia si scambierà alcuni impegni di lavoro, collaborando anche dal punto di vista professionale. E sarà proprio durante un sopralluogo in un cantiere che la giovane stilista farà la conoscenza di una bella aiutante di Ayaz che aumenterà la sua gelosia. Niente di grave, comunque, per i due protagonisti della soap turca alle prese con una fase tutto sommato felice del loro rapporto. Ben diverso sarà il caso di Mete, che si caccerà in grossi guai. Il fratello di Burcu, infatti, frequenterà sempre più assiduamente Isik e le farà un piccolo favore recandosi a casa per recuperare alcuni importanti documenti. Sarà qui che, per errore, farà scattare l'allarme e richiamerà l'attenzione della polizia. Sopraggiunta con grande attenzione sul posto, la pattuglia lo arresterà, conducendolo in carcere...

