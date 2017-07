CLAUDIA GERINI/ Video, è amore vero con Andrea Preti (Laura e Paola)

Claudia Gerini, Laura e Paola

L’attrice romana Claudia Gerini è tra gli ospiti della seconda puntata dello show Laura & Paola con grandi protagoniste Laura Pausini e Paola Cortellesi. Si tratta ovviamente di una replica giacché la puntata venne proposta al pubblico di Rai 1 nella prima serata dell’8 aprile del 2016. In quella occasione Claudia Gerini arrivò in studio assieme alla collega Margherita Buy anche per promuovere il loro film intitolato Nemiche per la pelle, all’epoca ai botteghini. Oltre a questo, l’ospitata fu l’occasione giusta per prendere parte ad un divertente quiz intitolato Lei non sa chi sono io, con le due attrice che diedero vita ad alcuni divertenti passaggi (clicca qui per rivedere l’ospitata). Facendo un salto temporale, in queste settimane la Gerini è tra le più paparazzate per via della storia d’amore con l’ex modello Andrea Preti. Una storia d’amore che sembra stia andando con il vento in poppa.

CLAUDIA GERINI, LA FINE DELLA STORIA CON ZAMPAGLIONE (LAURA E PAOLA)

PARLA DELLA SEPARAZIONE

Ora Claudia Gerini è una donna felice al fianco del suo Andrea Preti. Una felicità frutto della difficile decisione di lasciare il suo ex compagno Federico Zampaglione con il quale ormai, come lei stesso ha confermato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Grazia, le cose non andavano più bene. La Gerini nello specifico aveva evidenziato: “E' inutile accanirsi a rivitalizzare un sentimento che non esiste più. Era la cosa giusta. Certo, siamo sempre una famiglia, anche se ho recuperato la mia libertà. E, mi creda, sono contentissima. Un paio d’anni fa ci siamo resi conto che il nostro rapporto stava cambiando Federico ha preso una casa tutta sua per stare un po’ da solo e fare musica. Andava e veniva continuamente.. Un anno e tre mesi fa la nostra coppia è ufficialmente finita, ma abbiamo continuato ad andare d’accordo come prima e la nostra bambina non si è accorta di niente”.

