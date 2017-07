Ciao Darwin 7, La Ressurrezione / Belli contro Brutti in replica su Canale 5: ecco gli ospiti di Bonolis

Ciao Darwin 7 – La Resurrezione

Tornano le repliche anche su Mediaset. Stasera per le due ammiraglie, lo scontro si preannuncerà più difficile del previsto. Da un lato ritroveremo infatti "Laura e Paola" (su Rai1) mentre su Canale 5 andrà in onda "Ciao Darwin 7 - La Resurrezione". Quali le anticipazioni dello spettacolo con Paolo Bonolis e Luca Laurenti in onda nel prime time? Oggi, 22 luglio 2017, per gli amanti delle repliche ci sarà spazio per tante risate. In compagnia dei due conduttori, ritroveremo in onda anche la bellissima Madre Natura che, come ogni anno, avrà semplicemente il ruolo di selezionare chi dovrà interagire durante le nuove gare in studio. A partire dalle 21.10 circa, si aprirà il nuovo appuntamento con uno delle colonne portanti di Canale 5. Come di consueto, ci saranno due squadre composte da cinquanta partecipanti ciascuno che dovranno rappresentare con fierezza due categorie umane antitetiche, al fine di scoprire quale delle due sarà la più forte. Tante le gare durante la serata, così come i confronti.

CIAO DARWIN 7, LA RESURREZIONE: BELLI CONTRO BRUTTI ANTICIPAZIONI (REPLICA CANALE 5)

BELLI CONTRO BRUTTI

La nuova puntata di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione in onda stasera, sabato 22 luglio 2017, a partire dalle 21.10 su Canale 5, regalerà al pubblico da casa una nuova sfida a squadre e a breve, avrete modo di vedere due nuove categorie a confronto: “Belli” contro “Brutti”. Naturalmente, i partecipanti hanno anche un “leader” che si presenta in studio con un volto famoso per ogni categoria differente. Ecco perché stasera a capitanare i “Belli” troveremo il pallanuotista della nazionale Amaurys Pérez, e dall'altra parte i "Brutti", verranno guidati da Franco Pistoni (lo iettatore del game Avanti un Altro). Se non vedete l'ora di rivedere in televisione un'altra puntata con lo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, potete collegarvi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 21.10 circa. Anche in questo caso, il programma potrà essere visionare in diretta streaming tramite il portale di Mediaset.it da Personal Computer oppure scaricando l'applicazione ufficiale per tablet e smartphone. Disponendo di una connessione dati, avrete l'occasione di poter guardare la nuova puntata anche in mobilità ovunque voi siate.

MECCANISMO DI GIOCO

L'intento principale di "Ciao Darwin 7 - La Resurrezione", è quello di ricreare il meccanismo di selezione naturale teorizzato da Charles Darwin. Naturalmente il tutto è condito da una dose molto ampia di ironia e divertimento e anche le categorie in gara, sono sempre ironiche e non devono assolutamente essere prese sul serio. Il programma condotto da Paolo Bonolis, anche in replica si presenta inarrestabile regalando alla rete ascolti TV davvero trionfali. La replica d'esordio per esempio, ha perfino battuto Una voce per Padre Pio, giunto alla sua 18esima edizione. Tante le prove che vedranno confrontarsi le due squadre in gioco e tra queste la mitica "a spasso nel tempo", dove i concorrenti verranno magicamente proiettati verso diverse epoche storiche, tra domande più o meno semplici e le divertenti gag del conduttore con la sua irriverente ironia. A decretare la squadra vincitrice, come sempre toccherà al pubblico presente in studio tramite votazione. Le 200 persone presenti in scena, dovranno votare chi hanno preferito tramite il loro pulsante.

© Riproduzione Riservata.