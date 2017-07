ELODIE E LELE SI SONO LASCIATI/ La Di Patrizi conferma: "Le cose cambiano". Lui resta in silenzio

elodie e lele

Elodie Di Patrizi e Lele Esposito sono ufficialmente in crisi. La cantante dai capelli rosa, lanciata da Amici di Maria De Filippi, durante una delle sue tante ospitate, ha confermato di stare attraversando un periodo delicato con Lele, conosciuto proprio durante l’avventura nella scuola più famosa d’Italia. Elodie e Lele hanno sempre vissuto la loro relazione con discrezione cercando di non dare in pasto ai giornali di gossip il loro amore pubblicando foto e video sui social. Una scelta che spesso ha fatto nascere rumors in merito ad una crisi che, però, è sempre stata puntualmente smentita. Stavolta, invece, ad annunciare quella che ha tutte le sembianze di una rottura è stata proprio Elodie. Da parte di Lele, invece, non c’è stata ancora nessuna dichiarazione. Il cantante, al momento, è molto concentrato sulla sua carriera e non sembra avere tempo da dedicare alle vicende di cronaca rosa (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

STORIA AL CAPOLINEA TRA ELODIE E LELE: LA CONFERMA

LA ROTTURA TRA ELODIE ED EMMA MARRONE

Qualche giorno fa Elodie Di Patrizi è balzata nuovamente asl centro del gossip per il chiarimento fatto sulla rottura con Emma Marrone; oggi vi ritorna per un'altra rottura: quella con Lele Esposito. Elodie e Lele hanno sempre preferito non esporre la propria storia d'amore ai riflettori, vivendo anzi questo rapporto in totale privacy; nonostante questo qualcosa sembra essere andato storto. Lo dichiara proprio la Di Patrizi, seconda classificata ad Amici nell'edizione del 2016, nel corso dell'intervista rilasciata a Collisioni, la stessa nella quale è tornata a parlare di Emma e del loro rapporto.

LE PAROLE CHE CONFERMANO LA ROTTURA

Alla domanda "Con Lele come va", Elodie ha risposto, seppur con fatica: "Nella vita ci si vuole bene ma le cose evolvono, cambiano - esordisce la cantante, che palesa poi il suo imbarazzo nel dover rispondere a questa domanda; poi continua - Non è molto semplice, i rapporti interpersonali sono molto complicati. Quindi in questo momento diciamo che abbiamo strade diverse". Parole, quelle di Elodie, che palesano la fine della storia d'amore con Lele Esposito o perlomeno l'inizio di un periodo di pausa/separazione. Fino a pochi giorni fa la coppia appariva serena e felice su Instagram: nelle stories i due si punzecchiavano a casa mentre giocavano alla Play Station. Tutto, insomma, sembrava andare per il meglio: cos'è accaduto? Qual è stata la motivazione di questa rottura? Vista il loro desiderio di privacy sarà difficile scoprirlo...

