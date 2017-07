Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposano?/ L'attrice insinua il dubbio: "mai dire mai"

Eva Grimaldi

Abbiamo ancora tutti negli occhi le romentiche e dolci immagini dell'Isola dei Famosi quando, in uno dei pomeridiani dedicati al programma, abbiamo avuto l'annuncio ufficiale della storia d'amore tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia. La loro storia era sulla bocca di tutti già da un po' e a inizio programma non si parlava d'altro almeno fino a che loro stesse non hanno rivelato i dettagli della loro relazione in tv e su Chi con un'intervista esclusiva. Dall'amicizia all'amore, tutto è stato naturale nella storia di Eva Grimaldi e l'attivista per i diritti LGBT Imma Battaglia, e adesso? Da quel giorno è ormai passato qualche mese e l'attrice torna a parlare della sua relazione e del futuro che sogna insieme alla sua Imma, la donna che le ha ridato la speranza ma, soprattutto, la voglia e la forza di rinascere venendo al contatto con il suo vero io nascosto dietro le barriere e le costruzioni mentali di una società spesso bigotta.

EVA GRIMALDI PRONTA A SPOSARE LA SUA IMMA BATTAGLIA?

IL MATRIMONIO È UNA POSSIBILITÀ

Eva Grimaldi affida al settimanale Vero le sue confidenze e i suoi sogni per il futuro e, in particolare, riguardo al matrimonio conferma: "Non ci stiamo ancora pensando ma mai dire mai". Ma la sua intervista non finisce qui visto che l'attrice torna a parlare di Imma come una donna generosa, altruista e molto forte e proprio questo le ha unite visto che rivela: "Ci siamo conosciute perché io cercavo il suo sostegno". A spingerla a rendere pubblica la sua storia è sto l'amore "Sono stata protagonista di un reality show popolare come l'Isola dei Famosi: era inevitabile che venisse alla luce una storia d'amore che avevo da sette, ma non era calcolato. Sono stata male, Imma mi mancava. Ho chiesto alla produzione di permettermi di sentirla per telefono e me la sono ritrovata lì. Quando è stata sull'Isola, non mi sono trattenuta. Chi si trattiene di fronte all'amore?! E comunque, sì lo rifarei."

