FABRIZIO FRIZZI/ Lei non sa chi sono io: chi vincerà il premio migliori amiche?(Laura e Paola)

Fabrizio Frizzi sarà ospite del programma in onda su Rai 1 questa sera Laura e Paola, condotto ed ideato dalla cantante Laura Pausini e dall'attrice Paola Cortellesi. SI tratta in realtà di una replica, in quanto il programma è stato trasmesso nel 2016 in diretta sulla Rai in 3 puntate, con la partecipazione di Frizzi alla seconda dell'8 aprile 2016. Il conduttore romano affiancherà le due conduttrici in uno dei tanti sketch preparati che riguardano la vita così come la carriera di due delle grandi protagoniste dello spettacolo in Italia negli ultimi anni. Frizzi, infatti, condurrà un insolito quiz, dal titolo “lei non sa chi sono io”, che ricorda in tutto e per tutto i classici giochi della fascia preserale, come l’eredità condotta proprio da Frizzi su Rai1. A partecipare in vesti di concorrenti due squadre formate da una parte dalla Cortellesi e dalla Pausini, mentre dall’altre altre due ospiti al programma: le attrici Margherita Buy e Claudia Gerini. Scopo del quiz è stabilire la coppia di migliori amiche più affiatate (clicca qui per vedere il video di Frizzi a “lei non sa chi sono io”). Frizzi è un volto della Rai da più di venti anni e dal 2014 è il conduttore del quiz L’eredità, per il quale è stato confermato anche per la prossima stagione. Secondo alcuni indiscrezioni Frizzi sarebbe molto vicino alla conduzione del Festival di Sanremo, voci che il conduttore ha smentito categoricamente. Fabrizio Frizzi è ad oggi considerato uno dei volti più noti e legati alla Rai, di cui rappresenta anche uno degli autori più prolifici e premiati. Dopo la famosa storia con Rita Dalla Chiesa negli anni Novanta, Frizzi è legato stabilmente dal 2002 con Carlotta Mantovan, giornalista di Sky Tg 24 che ha conosciuto durante l’edizione di Missi Italia del 2002, di cui Frizzi era il presentatore e alla quale la Mantovan aveva concorso.

FABRIZIO FRIZZI, DA SCOMMETTIAMO CHE... A L'EREDITÀ

LA SUA BIOGRAFIA

Fabrizio Frizzi nasce a Roma nel 1958, figlio di Fulvio, noto distributore cinematografico e direttore dell'Euro International Film. Dopo aver frequentato le scuole a Roma, nel quartiere Balduina, Frizzi consegue la maturità classica al liceo San Giuseppe Calasanzio, per poi decidere di iscriversi a Giurisprudenza all'università. Nonostante ciò, negli stessi anni Frizzi matura la passione per la televisione e la radio, dove inizia a collezionare apparizioni ed esperienze di un certo rilievo sin dagli anni dell'università; saranno proprio queste le motivazioni che spingono il giovane ed ambizioso Fabrizio a lasciare gli studi dopo un buon percorso di 4 anni, nei quali aveva già vantato una partecipazione al programma del 1980 della Rai Il barattolo. Nel 1982 è la volta di Tandem, questa volta su Rai 2, condotta da Enza Sampò, programma di cui diviene parte costante fino alla quinta edizione del 1987. Quando il programma sarà sostituito da Pane e Marmellata, il ruolo di Frizzi si fa molto più centrale, tanto da passare da giovane inventore di giochi con le scolaresche a conduttore insieme alla futura moglie Rita Dalla Chiesa. Nel 1988 Frizzi, all'età di soli 30 anni ma forte ormai di una consolidata esperienza alla Rai, conduce Europa Europa in prima serata con la regia di Michele Guardì: si tratta della prima apparizione in prima serata, e quindi con la luce dei riflettori più pesante, per Fabrizio Frizzi.

Dal 1988 diventa anche il conduttore, per ben quindici edizioni consecutive, del concorso di bellezza televisivo Miss Italia, programma poi divenuto un successo nazionale della Rai e che regala a Frizzi la seconda importante svolta della sua carriera. Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta è impegnato nella conduzione e/o partecipazione di numerosi altri programmi della Rai, fra cui ricordiamo il Festival di Castrocaro e successivamente I fatti vostri, storica trasmissione diretta ancora da Guardì che diverrà negli anni successivi uno dei simboli dell'emittente di Viale Mazzini.

La partnership con Guardì diventa ancora più prolifica per Frizzi quando nel 1991 il regista siciliano gli affida la conduzione del programma Scommettiamo che...?, varietà in onda di sabato in prima serata che rimane ancora oggi l'esperienza a cui Frizzi è più legato in tutta una lunga e straordinaria carriera. Da segnalare, negli ultimi 20 anni, sono il debutto in Mediaset nel 1995 al fianco di Corrado Mantoni per La notte dei telegatti, e i ripetuti premi ottenuti per la conduzione del quiz tv Luna Park.

