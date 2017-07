FRANCESCA MICHIELIN/ Uscito il nuovo singolo Vulcano (Laura e Paola)

Francesca Michielin, Laura e Paola

La giovane ma già affermata cantante italiana Francesca Michielin è protagonista della seconda puntata dello show Laura e Paola, proposto in replica su Rai 1 per la conduzione di Laura Pausini e Paola Cortellesi. Una ospitata nella quale la Michielin ha fatto emozionare il pubblico presente in studio con una straordinaria interpretazione del pezzo “Nessun grado di separazione” (clicca qui per vedere il video). Intanto, nella giornata di ieri la Michielin è tornata protagonista dello scenario musicale italiano con l’uscita del nuovo singolo Vulcano sul quale ha rimarcato: “Vulcano è un titolo emblematico che fa già intuire che c'è qualcosa di esplosivo in me e nel mio nuovo modo di fare musica : un vulcano è qualcosa di immediato, diretto e viscerale che a un certo punto esplode, ma se non stai attento ti puoi scottare”.

FRANCESCA MICHIELIN, DOPO L’ESTATE L’USCITA DELL’ALBUM (LAURA E PAOLA)

DOLORE E TURBAMENTO TRASFORMATI IN MUSICA

La cantante Francesca Michielin nel corso dell’intervista rilasciata a Radio 105 in occasione dell’uscita del nuovo singolo ha voluto spiegare come sia nato questo progetto discografico dando appuntamento a dopo l’estate per l’uscita del relativo album. La cantate nello specifico ha fatto presente: “Avevo due opzioni: tutto questo turbamento e il dolore potevo trasformarli in qualcosa di positivo e bello come la musica, oppure potevo lasciarmi sovrastare. Volevo creare qualcosa che fosse molto più ritmico e potente. E per la voce ho cercato quasi di essere fuori dal pezzo, e così anche nel disco.. Ho voluto raccontare questa sensazione e ampliarla al fatto che nella vita secondo me vale scottarsi davvero, non bisogna avere paura di essere veri perché la verità ha più senso della vanità”.

