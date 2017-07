FRANCO DI MARE/ Video, “Giulia non è il motivo della fine del mio matrimonio” (Laura e Paola)

Franco Di Mare, laura e Paola

Il giornalista e conduttore televisivo Franco Di Mare questa sera è tra gli ospiti del secondo appuntamento con lo show televisivo Laura e Paola, in replica nella prima serata di Rai 1 per la conduzione di Laura Pausini e Paola Cortellesi. Nel corso della sua presenza nel programma, Franco Di Mare ha avuto anche modo di parlare di temi molto importanti dal punto di vista sociale come la violenza della donne (clicca qui per rivedere il suo intervento). Tornando al presente, in questo giorni, è stato uno dei protagonisti assoluti con la storia d’amore di fatto ufficializzata sui social con una giovane donna di nome di Giulia. Il giornalista ha pubblicato un lungo post nel quale spiega che l’arrivo di Giulia nella sua vita non è stato il motivo per cui è finito il suo matrimonio rimarcando: “..è arrivata nella mia vita cinque anni dopo la mia separazione da Alessandra, quando vivevo da solo, e dunque, com’è evidente, non ha alcuna responsabilità nel fallimento del mio matrimonio”.

FRANCO DI MARE: “IL CUORE CONOSCE RAGIONI CHE LA RAGIONE NON CONOSCE” (LAURA E PAOLA)

LA MIA STORIA CON GIULIA

Nel lungo post pubblicato sulla propria pagina ufficiale Facebook, il giornalista Franco Di Mare ha parlato della storia d’amore con la giovane Giulia ed in particolare proprio dell’aspetto anagrafico. Di Mare ha affrontato a proprio modo la questione ed ossia con garbo e straordinaria eleganza: “La sua giovane età è certo un altro elemento frizzante, nella calura estiva. Anche questi dovrebbero essere fatti miei in fondo, non credete? Ma tant’è. Diciamo che non ho mai avuto predilezioni anagrafiche di questo tipo, per così dire. E capisco anche che a guardarla da fuori la cosa appaia un tantino cliché. Il fatto è che non avevo messo in conto che, molto banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva Blaise Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini. Ora so che è vero”.

