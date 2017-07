Franco Pistoni / Chi è lo Iettatore di Avanti un altro? Poeta, attore, regista e molto altro (Ciao Darwin 7)

Franco Pistoni (Ciao Darwin 7)

Tutti lo conosciamo con lo Iettatore di Avanti un altro, ma chi è davvero questo personaggio così particolare? Lui si chiama Franco Pistoni, ha 60 anni ed è originario di Rieti. Pistoni è sicuramente un personaggio televisivo ormai molto noto ma non è solo lo Iettatore di Avanti un altro: lui è anche un attore e regista di qualità ma soprattutto un poeta di grande talento. Franco Pistoni ha pubblicato ben quattro raccolte di poesie, dai titoli: L'acustica del Mar Egeo, Emporio di Razza, Risonanze di Costola e Delle Nuvole ogni Sera, Resiste. Ha inoltre conquistato il Premio Nazionale Poesia "Levante 48", il Premio Genova Film Festival, il Premio Jury des jeunes, il Premio Telesia Filmfestival 2009 e ha ricevuto tre nomination per il Premio Ubu per il Teatro.

LO IETTATORE E I SUOI TANTI "LAVORI"

Un curriculum di tutto rispetto che non si ferma qui. Come accennato, Franco Pistoni è anche attore e regista e a questo aggiunge anche il ruolo di doppiatore. Ha infatti doppiato Francesco Vairano ne Il racconto dei racconti - Tale of Tales. Per quanto riguarda il grande schermo, Pistoni ha esordito al cinema col film Il nome della rosa di J.J.Annaud ma ha lavorato anche a stretto contatto con registi del calibro di Troisi, Manfredonia, Baricco, Bertolucci. Abbiamo visto Franco Pistoni anche come attore nelle fictio I ragazzi della terza C, Don Matteo e Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu. Questa sera possiamo vederlo su Canale 5 nella replica di Ciao Darwin 7 - La Resurrezione, come capitano della squadra dei Brutti che sfida i Belli capitanati da Amaurys Perez.

