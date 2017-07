GIANNI MORANDI E BARBARA COLA/ Il secondo posto a Sanremo ’95 (Techetechetè)

Gianni Morandi a Techetechetè (LaPresse)

Gianni Morandi e Barbara Cola sono tra i protagonisti dell’access prime time di Rai 1. Infatti, nel corso della puntata odierna di Techetechetè verranno mostrate le meravigliose immagini del Festival di Sanremo edizione 1995 con la coppia Morandi – Cola che sfiorò la vittoria nella kermesse con il brano In amore. Tra l’altro in questi giorni Gianni Morandi è al centro dell’attenzione per delle interessanti anticipazioni circa il suo futuro professionale. Infatti, il cantante bolognese dopo il successo discografico che sta ottenendo in coppia con Fabio Ravazzi grazie al pezzo Volare, a settembre sarà protagonista anche in televisione ed in particolare in una fiction. Stiamo parlando della serie L’isola di Pietro che andrà in onda a partire dal 18 settembre nella prima serata di Canale 5 al fianco di tanti altri noti attori come Ninni Bruschetta, Cecilia Dazzi, Chiara Braschetti e Michele Rosiello.

GIANNI MORANDI E BARBARA COLA, TECHETECHETÈ: A SETTEMBRE NELLA FICTION “L’ISOLA DI PIETRO”

DA 18 ANNI NON FACEVO L'ATTORE

In una recente intervista Gianni Morandi ha parlato della sua decisione di recitare nella fiction L’Isola di Pietro attesa per metà settembre nella prima serata di Canale 5. Nello specifico il cantante ha raccontato: “A me piace sempre fare cose diverse, era un po’ di tempo che non facevo una fiction: l’ultima è stata diciotto anni fa. Volevo vedere se questo lavoro di attore potevo ancora farlo, o potevo finalmente farlo, visto che ora ho una faccia un po’ più segnata, un po’ più matura... Tra l’altro è girata in un luogo meraviglioso. Il luogo diventa protagonista. L’isola di Pietro è Carloforte, ma può essere anche la Sardegna o un’isola immaginaria, è un luogo che ha tutte le caratteristiche per raccontare una storia come questa”.

