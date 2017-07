HOT&BROTHERED/ Anticipazioni, Eva Longoria ritorna sul piccolo schermo! (22 luglio 2017)

Hot&Brothered, in prima Tv su Canale 5

Sbarca nel primo pomeriggio di Canale 5 di oggi, sabato 22 luglio 2017, l'irriverente sit-com Hot&Brothered in prima tv. A partire dalle 13.40, i telespettatori italiani potranno ammirare Eva Longoria nei panni della protagonista, all'interno di una parodia sulle telenovelas sudamericane. Lontana dal successo per il suo ruolo in Desperate Housewives e dopo una comparsata in diversi show ridanciani, l'attrice assumerà in questo suo nuovo lavoro anche il ruolo di produttrice. La vedremo quindi muoversi sotto l'occhio attento della telecamera con il nome di Ana Sofia Calderon, una delle donne più accreditate nel mondo delle soap e star indiscussa di Las Leyes de Pasion. Lo show nasce da un'idea di Jessica Goldstein e Chrissy Pietrosh, già conosciuti per altri lavori di successo come My Name is Earl e Cougar Town e che anche in questo loro nuovo progetto hanno scelto una tecnica narrativa lontana dai binari canonici. Hot&Brothered è infatti stata girata grazie alla tecnica della single-camera, che punterà il suo occhio meccanico anche su Amaury Nolasco. Direttamente dal mondo di Prison Break e forte del suo successo nel ruolo di Fernando Sucre, interpretato per bel 71 episodi della fortunata serie Tv, l'attore portoricano vestirà questa volta i panni del perfido Rodrigo Suarez. A rendere glorioso il cast dello show si aggiungono inoltre Zachary Levi, nel ruolo di James McMahon e Roselyn Sánchez. Quest'ultima sarà tuttavia presente solo in una puntata.

HOT&BROTHERED, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 LUGLIO

La trama

Ana Sofia Calderon è una vera e propria star, l'attrice di punta di una telenovela di primo piano, Las Leyes de Pasion. E questo porta l'attrice latinoamericana a voler rifiutare di scendere a determinati tipi di compromessi, fosse pure parlare nella sua lingua madre. Lo spagnolo? Lontano da lei! Per dare un'ulteriore spinta alla trama, la rete televisiva decide di aggiungere al cast anche l'ex marito di Ana, Xavi (Jencarlos Canela), giusto per dare un po' di brio e per complicare la vita dell'artista. Fra Xavi e Ana non corre infatti buon sangue da quel giorno in cui il primo ha deciso di ingannare l'ex moglie: le scintille si avvertono fin dalla sua entrata nel set. I due avvieranno infine una competizione accesa per conquistarsi i riflettori e le luci più brillanti dello showbiz, mettendo in atto una gara senza fine anche per ottenere il favore dell'equipe televisiva. Fino a che Ana non inizia a temere di perdere la sua notorietà e Gael, l'attore che interpreta l'amante focoso nella telenovela, inizia a mangiare per lo stress. Ana trova tuttavia una complice, Mimi, con cui decide di salire a bordo dello yacht di Xavi per mettere in atto una vendetta. L'ex marito tuttavia sa come prendere la donna per il verso giusto ed alla fine trovano un accordo. I due in seguito arriveranno anche a mettere in scena un bacio per la stampa durante un incontro con la stampa.

Eva Longoria torna sul piccolo schermo

Eva Longoria ha registrato un nuovo successo con questa sua ultima presenza televisiva, siedendosi tra l'altro sulla poltrona di regista per l'episodio 1x06. Tuttavia, la sit-com non ha raggiunto la stessa nomea in seguito al suo debutto in America, avvenuto nel dicembre del 2015, e questo dopo aver conquistato sei nomination agli Imagen Foundation Awards del 2016, come Miglior Programma Televisivo del primetime, e per la bravura degli attori principali. Ovviamente fra questi proprio la Longoria, che concorreva per il premio di Miglior Attrice Televisiva. All'epoca Vanity Fair aveva individuato diverse falle nello show dell'attrice, un esperimento che negli USA sembra non essere mai decollato. E questo soprattutto per il vestito di Gabrielle Solis che la Longoria non si sarebbe riuscita a scollare di dosso dopo tanti anni di successo in Desperate Housewife, un rischio che aveva già corso all'epoca di Wisteria Lane. La star aveva comunque scelto per la sua Ana Sofia Calderon caratteristiche che richiamavano fortemente quello di Gabrielle, dall'animo pasticcione del suo personaggio, fino al vizio del lusso. Ingredienti vincenti che tuttavia hanno spinto in seguito la NBC a chiudere i battenti della sit-com appena subito dopo la prima stagione.

