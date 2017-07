IL SANTO / Val Kilmer è il ladro già interpretato dal grande Roger Moore nella serie anni ’60 (22 luglio)

Val KIlmer e Elizabeth Shue ne Il Santo, stasera su Rete4

ELIZABETH SHUE NEL CAST

Il Santo andrà in onda nella prima serata televisiva di Rete 4, sabato 22 luglio 2017 alle ore 21.15, pellicola del 1997 diretta da Phillip Noyce e dedicata al protagonista dei romanzi dello scrittore statunitense Leslie Charteris, sul ladro gentiluomo Simon Templar. Un personaggio che aveva ispirato anche una fortunata serie tv che aveva visto come protagonista Roger Moore prima che iniziasse a vestire i panni di 007. In questo remake degli anni Novanta è Val Kilmer a vestire i panni di Simon Templar, mentre Elisabeth Shue interpreta la parte di Emma Russell, Rade Serbedzija e Valeri Nikolayev sono rispettivamente Ivan e Ilya Tretiak, Yevgeni Lazarev interpreta il ruolo del Presidente Karpov, Irina Apeksimova veste i panni di Frankie, Henry Goodman è Lev Botvin ed Alun Armstrong interpreta la parte dell'Ispettore Teal.

IL SANTO, LA TRAMA DEL THRILLER

Il protagonista è Simon Templar detto Il Santo, ladro particolarmente abile così soprannominato per avere l'abitudine di cambiare identità scegliendo falsi nomi ispirati ai Santi Cattolici. In trasferta a Mosca, Templar riesce ad impossessarsi di un microchip che gli apre le porte di un vero e proprio intrigo internazionale in corso di svolgimento tra gli Stati Uniti e la Russia. Il microchip appartiene infatti alla Tretiak Oil Company di proprietà del miliardario Ivan Tretiak. Il figlio di Tretiak, Ilya, mette al corrente Templar del fatto che la sua società starebbe cercando di rubare la formula della fusione fredda nucleare, che sarebbe stata scoperta dalla dottoressa Emma Russell in Inghilterra, presso l'Università di Oxford. Templar si reca dunque da Emma con la quale nasce un'intesa sentimentale, ma alla fine il ladro, che ha assunto l'identità di Tommaso Moro, decide di compiere comunque il colpo, anche perché Emma finirebbe altrimenti nel mirino dei sicari senza scrupoli di Tretiak. Viene così consegnata la formula a Tretiak che a sua volta ordina di eliminare Templar, che riesce però a sfuggire ai suoi assassini e medita vendetta verso il magnate russo. Nel frattempo però Emma riesce a risalire all'identità del Santo e si reca a Mosca per farlo arrestare: la scienziata viene però fermata dalla polizia, corrotta da Tretiak, assieme al ladro, perché il miliardario russo ha bisogno di lei per far funzionare la formula. Tretiak ha infatti organizzato una carestia energetica a Mosca per rendere indispensabile la fusione fredda, grazie alla quale progetta di mettere a punto un vero e proprio colpo di Stato e prendere il controllo della Russia grazie al bisogno d'energia. Con l'aiuto di uno scienziato locale, Lev Botvin, Emma riesce a mettere a punto la formula della fusione fredda salvando però il presidente in carica, Karpov, la colpo di stato organizzato da Tretiak. Il Santo, grazie al microchip rubato, riesce a donare i beneficienza tutto il patrimonio accumulato illegalmente da Tretiak e lascia Oxford per evitare di essere arrestato dopo che Emma ha presentato con successo la propria formula ormai perfezionata, tra gli applausi dei colleghi scienziati.

© Riproduzione Riservata.