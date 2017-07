Il Segreto, anticipazioni spagnole e italiane: Fè lascia Puente Viejo, il suo è un addio?

Il Segreto

Le puntate spagnole de Il Segreto della prossima settimana sanciranno l'uscita di scena di uno dei personaggi più amati della telenovela. Fè, la schietta e simpatica domestica di Donna Francisca, sarà delusa per la decisione di Mauricio di assecondare i desideri della padrona, sposando così Nazaria (cugina proprio della Montenegro). Dopo avere provato per diverse settimane ad accettare questa unione, però, nulla potrà di fronte al cambiamento di atteggiamento della matrona che userà ogni mezzo possibile per liberarsi di lei, come richiesto dalla stessa Nazaria. Per questo, Fè deciderà di lasciare la villa e tentare una nuova avventura lavorativa altrove. Qualcuno penserà che Mauricio alla fine la fermerà o si metterà alla sua ricerca ma questo non avverrà, quanto meno nell'immediato futuro. Le ragioni della partenza della simpatica domestica saranno infatti più che chiare: la sua interprete, l'attrice Marta Tomasa Worner, aveva abbandonato momentaneamente il cast della telenovela spagnola per dare alla luce il suo secondogenito. La moglie di Jordi Coll (l'interprete di Martin/Gonzalo) in effetti è diventata mamma a inizio luglio ma, niente paura! Come accaduto due anni fa in occasione della nascita della figlia Jael, si tratterà soltanto di una pausa momentanea: dopo qualche mese dunque Fè tornerà a Puente Viejo. Sarà pronta a riprendersi il suo Mauricio?

IL SEGRETO, LE ANTICIPAZIONI: LA DISPERAZIONE DI ROSARIO

NICOLAS VS I CASTANEDA

Il Segreto torna in onda anche di sabato, dopo diverse settimane di interruzione. Forte del nuovo orario delle ore 18:45 la telenovela spagnola occuperà anche oggi lo spazio precedente al Tg 5 e lo stesso accadrà anche domani, per una nuova e avvincente puntata inedita. Si ripartirà dalla disperazione della famiglia Castaneda per la morte di Mariana. Lo strano comportamento di Nicolas, che si terrà lontano da tutti i familiari della moglie, non farà che peggiorare lo stato d'animo di Rosario: la matriarca, allo strenuo delle forze, confesserà ad Alfonso di essere furioso con il genero, ritenuto responsabile della morte della povera Mariana. Anche a Los Manantiales il cattivo umore regnerà sovrano: oltre alla preoccupazione per la possibile vendetta di Elias, che già ha provato ad uccidere Camila, va segnalato il desiderio di Beatriz di trasferirsi a Madrid per studiare Belle Arti. Rassegnata a vivere senza Matias, la giovane penserà di dover allontanarsi da lui il più possibile. Ma il figlio di Emilia e Alfonso glielo permetterà?

PUNTATA 22 LUGLIO: I SANTACRUZ ALLEATI A CRISTOBAL

Nella puntata de Il Segreto di oggi si rivedranno anche i Santacruz, alle prese con le minacce del Pugno di Dio. Dopo l'arresto di Leoncio, Severo e familiari resteranno in guardia per le possibili ripercussioni alla Miel Amarga. Per evitare brutte sorprese, il padrone di casa ha chiesto aiuto alla persona più potente di Puente Viejo ovvero quel terribile Cristobal che, dopo il colpo di Stato a Madrid, ha persino visto crescere la sua superiorità. Il figlio illegittimo di Salvador Castro si è detto disponibile a tendere una mano a Severo e tale notizia verrà oggi riportata anche a Carmelo, Candela e a tutti gli altri. Il gruppo sarà comprensibilmente preoccupato per questa alleanza, soprattutto considerando che ai loro occhi, essa coinvolgerà in qualche modo Donna Francisca. Eppure non potrà che accettare l'aiuto del potente Garrigues per evitare nuovi problemi alla Miel Amarga: tale scelta si dimostrerà vincente? O finirà per causare problemi persino peggiori alla tenuta?

