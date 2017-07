INGANNO IN PARADISO / Antonio Sabato Jr. truffatore alle Hawaii nel thriller su Rai2 (22 luglio)

Inganno in paradiso, con Antonio Sabato jr.

IL CAST DEL THRILLER

Appuntamento con Inganno in paradiso questa, sera, un thriller americano del 2016 diretto dal regista Michael Feifer (già autore tra gli altri di Chi vuole mia figlia? del 2012, un matrimonio sotto l'albero, 2011 e Mamma che Natale da cani!, 2009). Gli attori protagonisti della pellicola sono Antonio Sabato Jr (l’affascinante truffatore Dario). attore italo-americano protagonista di numerosi film per la tv e serie, Madison Spielvogel, che recentemente è comparsa in un altro film thriller diretto da Feifer, A woman deceived del 2017, Kim Estes Boti Bliss, Caia Coleye e Megan Blake.

LA TRAMA DEL THRILLER INGANNO IN PARADISO

La protagonista è Tamara, una giovane ragazza che, bella e viziata, viene addirittura baciata dalla fortuna con un'eredità da otto milioni di dollari che le cade letteralmente addosso. Tamara non ha grandissimi progetti di investimento e decide semplicemente di godersi i soldi tra vestiti, viaggi di lusso, feste con gli amici e tutto ciò di cui semplicemente ha voglia. Ma il sogno che Tamara vuole realizzare più di ogni altro è una vacanza alle Isole Hawaii con le amiche di una vita, Sherry e Dena. Le ragazze raggiungono così il loro paradiso al mare con grande entusiasmo, pronte a godersi giorni di sole, acque cristalline, bei ragazzi, divertimento e puro relax. E proprio l'incontro con un affascinante italiano amante della vela, Dario, sembra la ciliegina sulla torta nello scenario della vacanza da sogno. Tamara, Sherry e Dena legano con il ragazzo e diventano quasi inseparabili, godendosi la vacanza al massimo.

Dario sembra apparentemente perfetto e lega moltissimo con Tamara oltre che con le altre ragazze, iniziando una storia d'amore con la bella ereditiera. La passione tra i due arriva alle stelle ma per Tamara le sorprese, bruttissime, sono dietro l'angolo. Dario rivela un lato oscuro che lo porta ad aggredire Dena, che aveva iniziato a sospettare che dietro alle intenzioni dell'uomo ci fosse qualcosa di losco. Quando Tamara si ritova il ricco conto in banca completamente azzerato, capisce quali fossero le mire di Dario che nel frattempo fa svanire le sue tracce. Tamara cerca così, con le aiuto delle amiche, di ricucire il mosaico criminoso che Dario ha intessuto, per recuperare i soldi e assicurare il tenebroso italiano alla giustizia.

La tensione salirà alle stelle con Dario che si rivelerà oltre che oscuro anche molto pericoloso: Tamara, Dena e Sherry capiscono che dietro il paradiso dorato delle Hawaii possa nascondersi un vero inferno ma cercheranno di fare di tutto per riuscire a sfuggire al piano di Dario e tornare a casa più forti e affiatate rispetto alla partenza.

© Riproduzione Riservata.