John Heard è morto / Addio al papà di Kevin in Mamma ho perso l'aereo

John Heard in Mamma ho perso l'aereo

John Heard, l'attore che molti ricorderanno come il papà di Kevin McCallister in Mamma ho Perso l’Aereo, è morto. A riportare la notizia del decesso, avvenuta venerdi al Palo Alto, è il portale TMZ. Nato a Washington il 7 marzo del 1945, sarebbe stato trovato senza vita in una stanza d’albergo da un’addetta alle pulizie. La polizia avvisata dell’emergenza medica, ha potuto solo constatare la morte. Le cause del decesso non sono ancora note. Figlio di John e Helen Heard, laureatosi alla Clark University di Worcester, Heard ha iniziato a recitare off-Broadway vincendo l'Obie Awards per le sue interpretazioni in Otello e in Split. È stato sposato dal 1979 al 1980 con l'attrice Margot Kidder.

LA VITA PRIVATA DI JOHN HEARD

John Heard aveva un figlio, Jack, nato nel 1987 con l'attrice Melissa Leo. Nel 1988 ha sposato la sua seconda moglie Sharon da cui ha avuto due figli, Max e Annika; il matrimonio finì nel 1996 con un divorzio. Nel 2010 ha sposato Lana Pritchard, ma hanno divorziato dopo sei mesi. Il suo ruolo più celebre è stato di certo quello di Peter McCallister nei due Mamma ho Perso l’Aereo, ma è apparso anche in altri popolari film quali Big, Nel Centro del Mirino, Il Rapporto Pelican fino ad arrivare al primo Sharknado. L’attore, di recente, era stato vittima di una bufala la quale riportava la sua avvenuta morte: John Heard aveva prontamente smentito il tutto. Il portale TMZ, inoltre, riporta che lo scorso mercoledì l’attore era stato sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico, e che ora si trovava in fase di degenza e recupero. L’attore negli ultimi anni aveva recitato ne “I Soprano”, “Prison Break”, e “CSI Miami”.

