KEVIN COSTNER/ L’intervista fotografica, il video: "non voglio trascurare più i miei bimbi" (Laura e Paola)

Kevin Costner, Laura e Paola in onda su Rai 1

Il celebre attore americano Kevin Costner è l’ospite d’onore della seconda puntata dello show Laura e Paola con Laura Pausini e Paola Cortellesi, in replica nella prima serata di Rai 1. Un artista molto famoso ed amato in tutto il mondo non solo grazie al suo aspetto fisico ma anche per leggendarie interpretazioni in pellicola entrate di diritto nella storia del cinema come Balla coi lupi, Gli intoccabili, L’uomo dei sogni, Robin Hood – Il principe dei ladri, Guardia del corpo, Waterworld, Vizi di famiglia e molti altri ancora. Nella sua apparizione nello show Laura e Paola, Kevin Costner è stato protagonista di una simpatica intervista fotografica durata circa dieci minuti in cui le due presentatrici italiane, prendendo spunto da significative istantanee hanno ripercorso la carriera e la vita dello stesso artista. Ovviamente non sono mancati i momenti comici e piccoli sketch e gag. Clicca qui per rivedere l’ospitata di Kostner nello show di Rai 1.

KEVIN COSTNER, MENO FILM PER POTER STARE CON I FIGLI (LAURA E PAOLA)

"NON HO PAURA DELLA MORTE"

Recentemente Kevin Costner è stato protagonista della prima serata televisiva di Rai 1 ed in particolare con la messa in onda di uno dei suo ultimo film Black or white. A proposito di film, Costner nell’ultime pellicole ha decisamente diminuito il proprio carico di lavoro nel mondo del cinema come del resto lui stesso aveva preannunciato in un intervista rilasciata alla rivista tedesca Meins alla quale ha spiegato che il motivo è di natura familiare e nello specifico riconducibile ai propri tre figli. L’attore hollywoodiano ha fatto presente: “Ultimamente non ho fatto troppi film perché non volevo trascurare i miei bambini.. Non voglio perdere i grandi momenti di passaggio della loro vita. La differenza di età tra noi è troppo grande. Non ho paura della morte, ma se potessi vedere realizzato un desiderio, vorrei fosse quello di essere ancora su questa terra nei prossimi 20 o 30 anni. Voglio stare con i miei figli per svelare loro i segreti dell’esistenza; voglio essere forte e in salute per loro. Io prego solo per questo”.

© Riproduzione Riservata.