LA BANDA DEGLI ONESTI / Totò e Peppino sono due improbabili falsari, il film di oggi (22 luglio)

La banda degli onesti, su Rai3

AGE & SCARPELLI FIRMANO IL FILM, IL CAST

La banda degli onesti è in programmazione su Rai Tre in prima serata a partire dalle ore 21,10 film di genere commedia. Una celebre pellicola del 1956, in bianco e nero prodotta dalla casa cinematografica della DDL Roma, per la regia di Camillo Matrocinque mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati dal premiato duo Age & Scarpelli, che ha realizzato numerosi film iconici: i soliti ignoti, l’armata brancaleone e c’eravamo tanto amati. Le musiche della colonna sonora di Alessandro Cicogni. Nel cast sono presenti tanti attori italiani di straordinario lustro, partendo dalla coppia che fa da cardine alla storia: Totò, Peppino De Filippo, coppia che venne consacrata proprio grazie a questa pellicola, accanto a loro Giacomo Furia e Gabriele Tinti.

LA BANDA DEGLI ONESTI, LA TRAMA

Il film vede come protagonista un portiere napoletano di nome Antonio Bonocore (Totò) che vive a Roma e che è sposato con una bellissima moglie tedesca. Un giorno Antonio si trova ad assistere un anziano inquilino dello stabile in cui fa il portiere che qualche tempo prima di morire lo informa di essere in possesso di alcuni stampi della banca d’Italia nonché di filigrana per stampare banconote. L’anziano signora ai tempi in cui lavorava presso la banca d’Italia aveva deciso di rubare gli stampi per potersi vendicare un giorno per essere stato licenziato anzitempo, ma poi non avendo mai avuto il coraggio di comportarsi così meschinamente aveva chiesto appunto ad Antonio di gettare nel fiume quegli scomodi stampi.

Tuttavia Antonio quando perde il lavoro decide di usare quegli stampi ma per poter stampare banconote ha bisogno di aiuto di alcune persone, e per la precisione di un tipografo, un certo Giuseppe Lo Turco (Peppino De Filippo) e del pittore Cardone (Giacomo Furia) che come lui hanno dei debiti da dover saldare.

I tre allora decidono di riunirsi di notte per poter mettere in opera il piano ed iniziare a stampare banconote di dieci mila lire. Dopo averne stampate qualcuna riescono anche a usarla in un bar. Le cose per la banda di falsari si mettono bene, ma quando Antonio scopre che suo figlio Michele (Gabriele Tinti) finanziere trasferitosi a Roma sta indagando proprio su di una banda di falsari inizia a temere di essere scoperto ancor più quando si accorge che i suoi soci hanno cambiato il loro tenore di vita. Decide allora insieme a Giuseppe e Cardone di buttare subito gli stampi e per paura di essere arrestato decide di costituirsi egli stesso e di farsi arrestare proprio da suo figlio cosicché lui possa avere anche una promozione.

Tuttavia in caserma Bonocore viene a sapere che la banconota che aveva usato nel bar era quella originale che avevano usato per falsificare le altre e che nessuno dei suoi compagni aveva speso una lira si sente rasserenato e felice. Decide allora insieme ai suoi compagni di bruciare le banconote false e anche la valigia con gli stampi.

