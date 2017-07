LAURA E PAOLA/ La replica Rai1: dai Negramaro a Luca Zingaretti, tutti gli ospiti (Seconda puntata)

Laura e Paola, anticipazioni

Stasera, sabato 22 luglio 2017, la rete ammiraglia di Casa Rai ci regalerà il secondo appuntamento in replica con "Laura e Paola", lo spettacolo condotto da Laura Pausini e Paola Cortellesi in onda a partire dalle 21.15 circa. In studio con la famosa cantante e l'attrice, troveremo anche i Negramaro e Francesca Michielin come ospiti speciali del secondo appuntamento con lo show che si è portato a casa enormi soddisfazioni in termini di ascolti TV. Ed intanto, la Rai in attesa del nuovo palinsesto autunnale sembra puntare più che mai sulle repliche. Stessa cosa del resto, pare fare anche Mediaset e, i programmi musicali, sembrano quelli che, più di tutti, catturano pubblico ed attenzione. Lo show in replica di Laura Pausini e Paola Cortellesi infatti, è andato in onda già lo scorso sabato sera. A parte gli ospiti musicali, ci sarà spazio anche per la parte dedicata alla "categoria" di Paola Cortellesi: gli attori. Quindi sul palco con le due, troveremo anche i personaggi più amati dal pubblico italiano.

LAURA PAUSINI E PAOLA CORTELLESI, SECONDA PUNTTA, ANTICIPAZIONI (REPLICA)

GLI OSPITI DI LAURA PAUSINI E PAOLA CORTELLESI

Con Laura Pausini e Paola Cortellesi, in studio con la seconda puntata in replica su Rai1, saliranno sul palcoscenico anche Luca Zingaretti e Kevin Costner. "Laura e Paola", tornerà anche stasera nella prima serata del sabato di Rai1. Il famoso Commissario Montalbano è tra i volti più amati della rete e,la celebre serie TV creata dalla creativa penna di Andrea Camilleri, da anni gli regala innumerevoli soddisfazioni. Sul palcoscenico, anche l'attore americano Kevin Costner. La lunga lista di ospiti che avranno modo di confrontarsi, ballare, cantare e scherzare con Laura e Paola però, non finisce qui. Ecco perché ci sarà spazio anche per Claudia Gerini e Margherita Buy. Il programma inoltre, ha un bellissimo accompagnamento musicale che porta la firma di Paolo Carta, oltre che grande musicista anche compagno di Laura Pausini con la quale divide l'amore per la piccola Paola, la figlia che hanno avuto insieme. Carta, durante il corso dello show, ha l'importante ruolo oltre che di riarrangiare alcuni pezzi per l'occasione, anche di ripercorrere in musica alcuni capitoli importanti delle carriere dei vari ospiti che si avvicenderanno in studio nel corso della nuova puntata.

INFO STREAMING E SOCIAL

Anche stasera, Laura e Paola potrà essere visto in replica streaming e seguito in diretta tramite il portale di RaiPlay. Attraverso Personal Computer, se non disponete di un TV, potrete collegarvi e visionare tutto in “diretta”. Se invece volete visionare lo spettacolo di Laura Pausini e Paola Cortellesi in Alta Qualità, non dovrete fare altro che vederlo sintonizzandovi sul canale 501. Laura e Paola ha avuto anche moltissima interazione sui social, ecco perché anche stasera potrete cinguettare su Twitter accompagnando i vostri tweet dal seguente hashtag: #LauraePaola. A tal proposito, durante lo spettacolo, Paola Cortellesi convinta dall'amica cantante, ha aperto in diretta il suo account di Twitter che, durante la serata ha avuto notevoli interazioni. Per vedere la replica invece, a poche ore di distanza dalla messa in onda, potrete collegarvi sempre sul portale di RaiPlay oppure scaricare l'applicazione ufficiale per visionare il programma anche in mobilità ovunque voi siate.

© Riproduzione Riservata.