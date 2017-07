LUCA ZINGARETTI/ La cine psicosi riflessiva, il video (Laura e Paola)

Luca Zingaretti, Laura e Paola

L’attore Luca Zingaretti diventato celebre grazie all’interpretazione resa nella fiction de Il commissario Montalbano, è uno degli ospiti attesi questa sera nella seconda puntata dello show Laura e Paola con Laura Pausini e Paola Cortellesi grandi protagoniste. Uno show naturalmente riproposto in replica nella prima serata di Rai 1 con un Luca Zingaretti in splendida forma capace di fare egregiamente da spalla alla Cortellesi. Nello specifico si da vita ad una divertente gag nella quale la conduttrice romana partendo dalla frequentazione di Zingaretti presso l’accademia di arte drammatica, viatico indispensabile per avere un futuro nel mondo dello spettacolo, parla di uno pseudo esercizio di stile conosciuto con il termine di Cine psicosi riflessiva. Naturalmente grande divertimento per il pubblico presente in studio e di quello a casa. Per vedere il video dell’ospitata di Zingaretti clicca qui.

LUCA ZINGARETTI: IL COMMISSARIO FESTEGGIA IL QUINTO ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO (LAURA E PAOLA)

LA MOGLIE DEL COMMISSARIO

L’attore Luca Zingaretti nell’ultima settimana dello scorso mese di giugno ha festeggiato assieme alla propria moglie Luisa Ranieri il quinto anniversario di nozze. Il celebre interprete del Commissario Montalbano ha voluto condividere sui social la gioia per quello che sembra un matrimonio nel quale la gioia, l’amore e la felicità regnano sovrano. Buona parte del merito sembra essere della moglie Luisa Ranieri come del resto fa capire tra le righe lo stesso Zingaretti che nel post pubblicato sui social non esita a definirsi un ‘uomo fortunato’. Nello specifico l’attore romano ha scritto: “Tanti auguri di cuore a tutti quelli che si amano, da un uomo fortunato!”. Assieme alla frase è stata pubblicata una bellissima foto di Zingaretti con la moglie nel giorno delle nozze, celebrate a Ragusa, tra il getto di riso e mille petali di rose bianche.

