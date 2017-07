Louis Tomlinson / One Direction: "Prima di morire mia mamma mi ha chiesto di fare pace con Zayn"

Louis Tomlinson, one direction

Quando Zayn ha deciso di lasciare gli One Direction è stato un brutto colpo non soltanto per tutti i fan della nota boy band ma anche per gli altri membri di questa. Uno fra tutti il suo grande amico Louis Tomlinson. I loro rapporti si sono allora inevitabilmente inaspriti, questo fino a quando la vita di Louis è stata colpita da una vera e propria tragedia: la morte di sua madre. In una recente intervista a The Sun, Louis ha infatti rivelato che sua madre prima di morire gli disse di fare pace con Zayn: "La mia mamma ha detto: devi tornare in contatto con Zayn, la vita è troppo fo****tamente corta, l'intuizione di mia madre fu pazzesca. L'ho sempre considerata un essere sopranaturale, ha sempre saputo quello che provavo e quello che volevo". Il cantante ha ancora svelato: "Io non riesco a mantenere l'astio con nessuno. Non è nella mia persona", e poi ha aggiunto, "se c'è qualche animosità, risolviamola. Mi sono incontrato con lui ed è stato bello".

LOUIS E ZAYN, TORNA IL SERENO DOPO L'ADDIO AGLI ONE DIRECTION

LE DICHIARAZIONI DI TOMLINSON

Quando, nel 2015, Zayn lasciò il gruppo, i due litigarono duramente e infuocarono Twitter con uno scambio di cinguettii al veleno. Ora però tutto si è risolto per il meglio e, anzi, i rapporti tra i due si sono rasserenati: "Io vedrò per sempre il bello che c'è in Zayn, anche se dovessi guardarlo spararsi a un piede con alcune delle sue decisioni, lui è solo un pochino frainteso. - ha aggiunto Louis Tomlinson nell'intervista - Zayn è sempre stato buono con me nella band, perché se volevo andare a fare un giro o fare scemate, lui veniva sempre con me. - e ha così concluso - Con Zayn potrei sempre infrangere un po' le regole. Quindi dopo tutto quello che è successo, era solo l'amore fraterno".

