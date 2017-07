MARGHERITA BUY/ L’attrice “maestra d’ansia” (Laura e Paola)

Margherita Buy, Laura e Paola in onda su Rai 1

Nel secondo appuntamento con lo show Laura e Paola proposto in replica su Rai 1, tra i tanti ospiti accolti da Laura Pausini e Paola Cortellesi c’è anche la celebre attrice Margherita Buy. Per quest’ultima un’ospitata condivisa con la collega Claudia Gerini in quanto all’epoca della messa in onda in diretta, le due attrici erano protagoniste ai botteghini con la commedia Nemiche per la pelle (clicca qui per vedere il video dell’ospitata). Anche in questa stagione cinematografia la Buy è stata protagonista in sala ma con la pellicola Piccoli crimini coniugali al fianco di Sergio Castellito e con la regia di Alex Infascelli. In una delle tante interviste rilasciate, l’attrice ha parlato della sua capacità di saper gestire e quindi convivere con l’ansia: “Sono una maestra d’ansia, anche se sto capendo che alla fine sono la più calma rispetto a chi mi circonda. Al giorno d’oggi è impossibile non esserne contagiati. Tutti accusano gli altri di essere ansiosi e invece lo sono loro stessi. Credo che l’ansia sia un campanello d’allarme che possa aiutare a far capire quello che si sta facendo. L’ansia, per chi non lo sapesse, è uno di quei fattori che ha permesso agli uomini di evolvere”.

MARGHERITA BUY: “VADO IN ANALISI PER MOTIVI PROFESSIONALI E PERSONALI” (LAURA E PAOLA)

LA PROFESSIONE DELL'ATTRICE

In una recente intervista rilasciata a Grazia, Margherita Buy ha parlato della sua professione di attrice e di come richieda, al pari di altre professioni come quella medica, una certa convivenza con il dolore ed il dramma. In ragione di ciò ha rivelato che per gestire al meglio la convivenza è spesso e volentieri andata in analisi: “Tutti quelli che hanno un mestiere come il mio la fanno o dovrebbero farla. Così come i medici e le tante persone che lavorano accanto al dolore. Non puoi maneggiare i sentimenti degli altri se non riesci a riconoscere i tuoi. In analisi solo per altri professionali? No, anche per cose mie. Ma non sono fissata: adesso la uso solo ogni tanto come una medicina da prendere al bisogno. È un nuovo modo di concepire la terapia, una specie di supporto, quando serve. Uno spazio mio”.

