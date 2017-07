MASTROIANNI E GIULIETTA MASINA/ La loro performance in “Ginger e Fred” (Techetechetè)

Techetechetè in onda su Rai 1

Marcello Mastroianni e Giulietta Masina, indimenticati esponenti del periodo d’oro del cinema italiano, questa sera torneranno protagonisti su Rai 1 nell’ambito della trasmissione Techetechetè. Nello specifico verranno riproposte alcune delle più esilaranti scene tratte dal film Ginger e Fred diretto dal grande regista Federico Fellini. Mastroianni è stato senza dubbio uno degli attori italiani più amati all’estero e recentemente l’attrice Giuliana De Sio ha ricordato un piccolo aneddoto relativo ad una scena girata insieme. La De Sio ha sottolineato: “E’ stato il mio primo uomo baciato sullo schermo... Un piano sequenza lunghissimo, di un quarto d’ora per una scena d’amore tra me e lui; un momento chiave provato per quattro giorni. Dopo di che abbiamo girato. Ma quando con il piano sequenza sbagli una virgola, va ripetuto tutto. Risultato: ci siamo baciati una settimana intera, e che baci! Marcello metteva la lingua, mica si tirava indietro!”.

MARCELLO MASTROIANNI E GIULIETTA MASINA, TECHETECHETÈ: LA BIOGRAFIA DELL’ATTRICE

CELEBRE GRAZIE AL MARITO, FEDERICO FELLINI

Giulietta Masina è nata a San Giorgio di Pano in provincia di Bologna il 22 febbraio del 1921 ed è scomparsa nel mese di marzo del 1994. Figlia di un violinista e professore di musica, la Masina si avvicinò molto presto al mondo dello spettacolo ed in particolare alla prosa televisiva. L’esordio al cinema è avvenuto nel 1946 in un film che ha fatto epoca, Paisà per la regia di Roberto Rossellini anche se con una piccola parte. La prima pellicola in cui ha avuto una parte consistente è arrivata nel 1948 con Senza pietà diretto dal regista Alberto Lattuada. Il successo e la fama arrivano invece con la pellicola La strada, diretta dal marito Federico Fellini. Memorabile anche l’interpretazione resa nel film Il bidone sempre diretta da Federico Fellini, come del resto in Giulietta degli spiriti senza dimenticare Fortunella dove dietro la cinepresa vi era il grande Eduardo De Filippo.

