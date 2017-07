MATTEO SALVINI e ELISA ISOARDI/ Il politico chiarisce: "Siamo felicemente insieme" (oggi, 22 luglio)

Matteo Salvini e Elisa Isoardi

Il rapporto tra Matteo Salvini e Elisa Isordi negli ultimi giorni continua a far discutere, soprattutto a causa di una serie di foto scattate ad Ibiza. La conduttrice in essa appariva in atteggiamenti particolarmente compromettenti con un uomo ben diverso dal leader della Lega Nord. Il bacio che scambiava con l'avvocato Matteo Placidi aveva scatenato grande curiosità nelle varie riviste specializzate in gossip, tanto che molti avevano persino ipotizzato che la sua storia d'amore con il leader della Lega Nord fosse ormai conclusa da tempo. Da diverse settimane, infatti, la coppia non dava più notizie di sé nei social network e l'ultima foto scattata dalle vacanze lasciava più di qualche punto interrogativo. Mostrando la splendida vista dalle Baleari la conduttrice lo scorso 8 luglio dichiarava: "Miss you #love you", frase che per alcuni era rivolta proprio al fidanzato Matteo, rimasto in Italia a causa degli impegni politici.

MATTEO SALVINI E ELISA ISOARDI STANNO ANCORA INSIEME

LE DICHIARAZIONI DEL LEADER DELLA LEGA NORD

A chiarire definitivamente la questione, pur non negando il tradimento della fidanzata, ci ha pensato direttamente Matteo Salvini in una diretta pubblicata nella sua pagina Facebook ufficiale. In essa il politico ha chiarito che la sua storia d'amore con Elisa Isoardi prosegue, anche se tra alti e bassi come accade per gran parte delle coppie: "Per abitudine non parlo della mia vita privata, ma siccome ho letto tante fesserie idiozie, bugie e cattiverie, posso solo ribadire che – chiedendo sempre rispetto – confermo ai chiacchieroni e fanfaroni che sono felicemente e serenamente insieme a Elisa, che come tante coppie noi viviamo gioie e problemi che risolviamo parlando tra di noi e non sui giornali. Quindi mettetevi l’anima in pace: ci vogliamo bene. Si rassegnino spioni, guardoni e chiacchieroni. Ciaone a tutti quei giornaloni da spiaggia che stanno scrivendo le peggio cose". Clicca qui per ascoltare la sua dichiarazione completa e leggere i commenti rilasciati dagli 'amici' del leader della Lega Nord.

