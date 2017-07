NEGRAMARO/ Cantano il brano “Attenta”, il video (Laura e Paola)

Negramaro, Laura e Paola in onda su Rai 1

La band dei Negramaro è tra gli ospiti della seconda puntata dello show Laura e Paola condotto da Laura Pausini e Paola Cortellesi. Un appuntamento che viene proposto in replica nella prima serata di Rai 1 nel corso della quale Giuliano Sangiorgi & company, si esibiranno nel brano Attenta. Si tratta di un singolo estratto il 7 agosto del 2015 dall’album La rivoluzione sta arrivando che al momento è l’ultimo realizzato dalla band. Ha ottenuto un certo successo tra i pubblico come conferma la certificazione a Disco di platino avendo superato la quota di 50 mila vendite. Anche questa canzone come la stragrande maggioranza dei brani che fanno parte del repertorio dei Negramaro, è stato scritto da Giuliano Sangiorgi sia per quanto concerne il testo che la musica. Il relativo video ufficiale è stato diretto Piero Messina e prodotto dalla Indigo Film con anteprima proposta da Vincenzo Mollica durante una edizione del Tg1. Clicca qui per vedere il video della performance dei Negramaro a Laura e Paola.

NEGRAMARO: SANGIORGI FLIRT CON LA MARRONE? (LAURA E PAOLA)

RUMORS SULLA VITA SENTIMENTALE

Giuliano Sangiorgi, leader e fondatore della band dei Negramaro, in questo periodo è grande protagonista anche sulle riviste di gossip e su relativi portali. Infatti, il cantautore è stato paparazzato sulle spiagge pugliesi in coppia con la cantante Emma Marrone. I due stanno trascorrendo parte delle vacanze insieme e già chi insinua che vi sia molto di più di un semplice sentimento di amicizia. In attesa di scoprire qualcosa di più sulla vita sentimentale del buon Sangiorgi, arrivano interessanti novità circa il futuro professionale della band. infatti, in questi giorni sono state postate sui social delle foto che ritraggono in sala incisioni Giuliano Sangiorgi assieme al cantante britannico di origini libanesi Mika. I due erano alle prese con il riascolto di un pezzo il che indica che nel nuovo album dei Negramaro c’è spazio anche per una collaborazione con le stesso Mika.

