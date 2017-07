Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 22 luglio 2017 a LatteMiele

Paolo Fox e il suo oroscopo - La Presse

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Giornata sconsigliata per prendere di petto le questioni. Gli Ariete che nel corso degli ultimi mesi hanno deciso di ribellarsi ad una situazione ora si trova obbligato a costruire un cambiamento valido in vista di un Ottobre molto significativo. Dopo un anno iniziato in maniera pesante il Cancro, finalmente si prefigura una condizione adatta ad andare avanti, lasciandosi alle spalle le questioni che hanno appesantito questi primi mesi. Agosto positivo per gli incontri. Fase di rilancio per lo Scorpione che culminerà con mese di agosto, permettendo a chi lo cerca di trovare un amore o rafforzando i rapporti degli scorpione già impegnati.

NÈ CARNE NÈ PESCE

Alcuni segni zodiacali si sentiranno né carne né pesce nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Un contrasto tra Saturno e Giove crea una condizione particolare per i Gemelli in grado di dar vita a interessanti situazioni in seguito a delle chiusure con questioni precedenti. Novità sul piano lavorativo per la Bilancia; qualcuno potrebbe aver da poco intrapreso positivamente un nuovo progetto, altri potrebbero trovarsi nella condizione di cercare qualcosa di nuovo in cui convogliare le proprie energie: ad ogni modo si tenderà a prediligere la serenità, anche a discapito di qualcos'altro. Mese utile a rafforzare i sentimenti. Si registra una condizione di forza per il Toro che permette finalmente di esporre tutte le titubanze e le lamentele soffocate negli ultimi tempi. Si prevedono scelte lavorative importanti necessarie a fugare i dubbi economici portati dalle spese recenti.

OROSCOPO IN PILLOLE

Torna come di consueto anche oggi, sabato 22 luglio 2017, l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il noto astrologo fa il punto della situazione su diversi segni zodiacali pronti a vivere un weekend che potrebbe regalare anche delle sorprese. L'Acquario si sente molto creativo, in un momento in cui nuove idee e voglia di fare possono spingere verso progetti più che interessanti. Il Sagittario deve sfruttare un assetto piuttosto favorevole del Sole che regala sorrisi e può tirare fuori anche da qualche grattacapo in amore. E' un sabato positivo per i Pesci che si ritrovano pronti a recuperare le forze in vista di un autunno che si preannuncia davvero molto importante e pieno di grandi opportunità. Al momento però non si deve essere precipitosi perchè tutto arriverà a tempo debito.

