RIMINI RIMINI - UN ANNO DOPO/ Su Iris la commedia estiva diretta da Bruno Corbucci e Giorgio Capitani

Rimini Rimini - Un anno dopo (1988)

IL CAST

Rimini Rimini - Un anno dopo è la pellicola comica che andrà in onda sabato 22 luglio 2017 in prima serata su Iris. Diretto da Bruno Corbucci e Giorgio Capitani, il film non è che il secondo e ultimo capitolo della saga omonima ideata da Sergio Corbucci. Nel cast, tra gli altri, sono presenti Renzo Montagnani, Eva Grimaldi, Maurizio Micheli e Gianfranco D'Angelo. La trama di Rimini Rimini - Un anno dopo è suddivisa in diversi capitoli, ognuno caratterizzato da storie e personaggi differenti. Tutti sono ambientati nella meravigliosa località di Rimini – come suggerisce il titolo – dove annualmente migliaia di turisti si riversano in cerca di relax e divertimento.

LA TRAMA DI RIMINI RIMINI - UN ANNO DOPO

Il primo episodio vede protagonista Paolo, un uomo pudico e molto religioso che, per assecondare il volere di suo zio prete, conduce un programma radiofonico dedicato alla religione. Essendo suo zio un uomo molto rispettato e influente, il direttore di Radio Rimini Max accetta di collaborare con Paolo. Negli studi della radio, però, l'uomo sarà continuamente sottoposto a tentazioni che metteranno a dura prova il suo pudore. Si chiama Nicola Moschetti il first character del secondo episodio. L'uomo è appena arrivato a Rimini per trascorrere le vacanze assieme a sua moglie e alla sua domestica. Durante la permanenza in città incontra un vecchio amico che gli suggerisce di sperimentare nuove avventure amorose. Nicola riesce a rimorchiare Francesca, sposata con Terry. Quest'ultimo, per vendicarsi di Nicola, deciderà di sedurre sua moglie, dando vita a una serie di equivoci tutti da ridere. Nel terzo episodio, il playboy Luciano è alle prese con la terribile crisi di mezz'età. Il suo amico e medico Achilli si prenderà gioco di lui suggerendogli di seguire una dieta molto severa. Ma l'incontro con Flaminia, la donna di cui Luciano è innamorato, non andrà a buon fine. Il quarto episodio vede protagonista Inge, una severissima governante che tarpa le ali della giovane Giulia. Alla ragazza non è permesso uscire la sera, nemmeno in vacanza. Decide così di vendicarsi chiamando Radio Rimini e fingendosi Inge. La donna viene descritta come un'avvenente trentenne in cerca di storie. Nel quinto e ultimo episodio, Teseo è uno strozzino che gestisce con grande maestria un gruppo di venditori ambulanti di colore. Uno di loro, Alì, è innamorato della moglie di Teseo. La donna accetta la corte dell'uomo in cambio di 10 milioni di vecchie lire.

Il film Rimini Rimini - Un anno dopo non fu particolarmente apprezzato dalla critica. Alcuni giornalisti e critici dell'epoca lo recensirono negativamente sulle pagine di Magazine Italiano Tv e su Telesette, non contribuendo certo ad accrescere i già esigui incassi. Il film diretto da Giorgio Capitani venne additato come pellicola commerciale di livello estremamente basso con una trama scontata e per nulla sagace. Eloquente il giudizio riportato su Segnalazioni cinematografiche: "Questo film è il massimo della grossolanità, della futilità nella sceneggiatura e della ripetitività e scontatezza delle gag comiche. L'interpretazione è penosa, intollerabile e risibile nonostante la presenza di pur validi attori". La pellicola, in effetti, non ha riscosso particolare successo. Ogni anno, durante i mesi estivi, continua però a essere puntalmente proposta dalle reti Mediaset. (agg. di Rossella Pastore)

