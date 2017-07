RITORNO AL FUTURO/ Su Italia 1 il terzo capitolo della saga-cult diretta da Robert Zemeckis

Ritorno al futuro - Parte III (1990)

IL CAST

Va in onda sabato sera il terzo e ultimo episodio di Ritorno al futuro, la saga diretta da Robert Zemeckis in co-produzione con il regista Steven Spielberg. La trama di Ritorno al futuro ruota attorno alle vicende di Marty McFly (Michael J. Fox) ed Emmet "Doc" Brown (Christopher Lloyd), una coppia di viaggiatori nel tempo del tutto inedita. Marty è uno studente diciassettenne piuttosto svogliato, alle prese con dei genitori buoni a nulla e un preside che non esita a prenderlo di mira. In un contesto quotidiano piuttosto deprimente, Marty si rifugia abitualmente nel laboratorio del suo amico Doc, uno scenziato "pazzo" che però un giorno ha un'intuizione geniale. Mettendo insieme una DeLorean, del plutonio e un geniale congegno elettronico chiamato "flusso canalizzatore", Doc arriverà a costruire una vera e propria macchina del tempo.

LA TRAMA DI RITORNO AL FUTURO - PARTE III

Marty McFly è di nuovo bloccato nel 1955, dopo che Doc, colpito da un fulmine, è finito a sua volta nel 1885. L'unico modo per riuscire a tornare nel suo tempo è chiedere aiuto al Doc del 1955, ancora ignaro delle sue future scoperte. Arrivato nel 1885 e consapevole che Doc verrà ucciso da Buford "Cane Pazzo" Tannen a causa di un debito di gioco, Marty è più che deciso a correre in soccorso del suo fedele amico. Assume così un'identità fittizia; quella di Clint Eastwood, per la precisione. Nel frattempo conosce i suoi antenati e finalmente ritrova Doc. La DeLorean è fuori uso, e l'unico modo per tornare nel futuro è ricorrere a uno stratagemma che le permetta di raggiungere le fatidiche 88 miglia orarie. Arrivano alla conclusione che legarla e farla trainare da una locomotiva è l'unica via praticabile. Sarà però necessario far viaggiare la locomotiva senza alcun convoglio e soprattutto su un tracciato diritto e privo di curve. Solo così il flusso canalizzatore potrà essere azionato. Mentre sono alle prese con la preparazione del piano, salvano la vita di Clara Clayton, della quale Doc si innamora. La donna sarebbe dovuta morire proprio in quel punto, e l'intervento dei due ha in qualche modo dato vita a un paradosso. Tra Doc e Clara nasce una tenera storia d'amore, destinata a interrompersi bruscamente dopo che lo scienziato deciderà di raccontarle la verità circa la sua occupazione. La donna, in un primo momento, non crederà ad una sola parola e lo lascerà.

