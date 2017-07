ROSARIO E BEPPE FIORELLO/ Condurranno insieme il Festival? (Techetechetè)

Rosario Fiorello a Techetechetè

Questa sera ritorna l’appuntamento con la trasmissione Techetechetè in onda su Rai 1 e dedicata alle coppie del mondo dello spettacolo. Tra queste figurano Rosario e Beppe Fiorello. Due fratelli d’arte che si sono saputi imporre in due ambiti molti differenti tra loro: Rosario Fiorello è tra gli showman italiani più apprezzati mentre Beppe è diventato negli uno dei migliori attori drammatici in circolazione. Un connubio artistico straordinario che è stato consumato nel corso della storica trasmissione di Rosario Fiorello, Stasera pago io. In attesa di rivederli all’opera, vi segnaliamo come in questi giorni Rosario Fiorello è riuscito nuovamente a focalizzare l’attenzione del pubblico sui social. In questo caso è toccato ad Instagram con la radio social Alzabandiera. Un appuntamento mattutino alle ore 7,55 per parlare di musica, attualità dando ampio spazio all’interazione con gli utenti collegati.

ROSARIO E BEPPE FIORELLO A TECHETECHETÈ: UN POSSIBILE PROGETTO COMUNE?

SI CANDIDANO A SANREMO...

Nel corso di una recente intervista che l’attore Beppe Fiorello ha rilasciato alla rivista Vanity Fair, ha anche parlato del suo futuro evidenziato la volontà di cambiare un po’ genere ed ossia non continuando nel filone della fiction impegnate sotto il profilo sociale. Tra una battuta ed un’altra il più giovane dei fratelli Fiorello ha rimarcato alla possibile di poter collaborare con Rosario lanciando una candidatura per la conduzione del Festival di Sanremo 2018: “Se mi piacerebbe condurre Sanremo con Rosario? Moltissimo. Se però pone la stessa domanda a Rosario le risponderà esattamente il contrario: 'Assolutamente no'. Non perché non ha voglia o perché non gli piaccia l’idea, ma perché conosce meglio di me la macchina infernale e distruttrice di Sanremo. Si farebbero continui paragoni di audience con le edizioni precedenti: anche se facesse 100 mila spettatori in meno sarebbe massacrato. E Rosario non vuole compromettere una carriera per quattro serate. Io rischierei molto meno perché faccio un altro mestiere”.

