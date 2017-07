RYM SAIDI E’ MADRE NATURA/ La modella tunisina, aspramente criticata per la sua partecipazione (Ciao Darwin 7)

Rym Saidi, madre natura a Ciao Darwin

Rym Saidi sarà la meravigliosa madre natura di questa sera a Ciao Darwin 7. Va in onda, infatti, la terza puntata dell’ultima edizione dello storico programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, dove dovranno sfidarsi i Belli, capitanati da Amaryus Perez, e i brutti, guidati da Franco Pistoni. La trentenne modella di origini tunisine, dopo la sua partecipazione allo show di Paolo Bonolis, è stata protagonista di un duro sfogo direttamente sul proprio profilo Facebook. Pare proprio che la ragazza abbia ricevuto un numero spropositato di commenti negativi sui suoi profili social dove le si rimproverava il suo ruolo nel programma. La reazione di Rym Saidi non si è fatta attendere. La ragazza non ha dispensato parole tenere per i cosiddetti haters che hanno criticato il suo lavoro, non consono, a loro parere ad una ragazza tunisina. La modella ha ribadito di amare il proprio lavoro e di avere l'appoggio della sua famiglia in questo suo percorso artistico e lavorativo. Nel post su facebook ha ribadito che avrebbe continuato a lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo, non curante dei commenti beceri degli haters. Facendolo anche per il suo Paese d'origine e per tutte le persone a cui vuole bene. A prescindere dai commenti negativi degli haters, la modella tunisina approdata in Italia da diversi anni, dopo la sua partecipazione a Ciao Darwin, ha riscosso un grande successo nel nostro Paese. Il pubblico, soprattutto maschile, è parso estasiato dalla bellezza e raffinatezza della ragazza. Tanti i commenti e gli hashtag a lei dedicati durante la prima serata del 1° aprile 2016, giorno in cui è andata in onda la puntata per la prima volta. Il pubblico a casa, tramite Facebook e Twitter, ha infatti apprezzato particolarmente non solo la bellezza della modella ma anche e soprattutto la naturalezza con cui è riuscita a tenere il palco, oltre al suo quasi perfetto accento italiano. È raro, infatti, trovare una madre natura che conosca la nostra lingua.

RYM SAIDI, IL MATRIMONIO IN ITALIA A LUGLIO

Rym Saidi nasce a Tunisi nel mese di giugno del 1986. Oltre ad essere modella è anche attrice. La sua carriera nel mondo della moda inizia nel 2003. Nel 2006 si aggiudica la vittoria del reality show tunisino dal titolo Mission Fashion. Ha lavorato per i più grandi stilisti in giro per il mondo e dividendosi tra New York, Milano, Miami e Parigi. Nel 2013 è diventata ambasciatrice del turismo in Tunisia con l'obiettivo di aiutare il suo Paese a sviluppare proprio questo settore. Si è trasferita in Italia dal 2008. Qui, oltre a lavorare, studia Economia e Scienze Matematiche. il 16 luglio 2017 ha sposato il presentatore televisivo libanese Wissam Breidy, proprio a Milano. I due si sono conosciuti durante le riprese della versione libanese di “ballando con le stelle”. La coppia celebrerà una seconda cerimonia del matrimonio, questa volta in Libano il primo settembre.

