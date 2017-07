STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Ciao Darwin 7 la resurrezione su Canale 5 (sabato, 22 luglio 2017)

Stasera in Tv - Paolo Bonolis

In questo articolo illustreremo quali saranno i programmi previsti per la serata di sabato, 22 Luglio 2017, per i palinsesti Mediaset. I canali Mediaset si pongono, da sempre, l'obiettivo di soddisfare l'esigenze ed i bisogni di tutti, offrendo un'ampia scelta di programmi. È possibile infatti seguire tutte le serie tv in programma, il cinema e l'animazione per i più piccoli, i tg di informazione per chi ama stare al passo con i tempi, i programmi di intrattenimento per chi ha voglia di svago ed il calcio per i più sportivi. Su Canale5 alle 21.10 andrà in onda Ciao Darwin 7- La Resurrezione, celebre programma di intrattenimento condotto da Paolo Bonolis, con la collaborazione di Luca Laurenti e la splendida Madre Natura. Il programma, in chiava parodia, si preoccupa di studiare le tradizioni e la cultura dell'uomo e la donna dei giorni nostri mettendo a confronto, in ogni puntata, due categorie spesso opposte. Tra sfide, risate e divertimento, si prospetta che sarà proprio questo il programma più seguito della serata.

A 00.30 segue il Tg5 della notte, qualora vi foste persi le notizie del giorno e per nuove, eventuali, informazioni. Su Italia1, invece, appuntamento col terzo film della celebre saga Ritorno al Futuro, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Il terzo episodio di Ritorno al Futuro vede i due protagonisti, il Dottor Brown e Marty, alle prese con un viaggio nel passato nel vecchio West: i due dovranno impedire l'uccisione del dottore da parte di un tale conosciuto con il nome di Cane Pazzo. Appuntamento per le 21.10. Successivamente, alle 23.40, andrà in onda Kull il Conquistatore, un epico film d'avventura con Kevin Sorbo. Kull, considerato da tutti un valoroso eroe, viene proclamato successore del re dopo essersi guadagnato la sua fiducia. L'eroe dovrà superare diversi intrighi e numerosi ostacoli, come le tentazioni da parte della strega Akivasha e l'amore della schiava Zareta. Su Rete4 andrà in onda Il Santo, una pellicola del 1997 che racconta le vicende di un abile ladro conosciuto a livello internazionale, in grado di cambiare il proprio aspetto e la propria personalità a seconda dell'esigenza.

A partire dalle 21.15. Alle 23.40 andrà in onda un thriller intitolato ManHunter- Frammenti di un omicidio, che racconta le vicende di un agente (Will Graham) ormai in pensione, costretto a tornare in servizio a causa delle indagini di un pericoloso killer. Collabora con Lecter, un detenuto in prigione, senza sapere che anche lui ha i propri piani con l'assassino. Su La5 andrà in onda una telenovela intitolata Il tempo del coraggio e dell'amore: verrà trasmesso il quarto episodio. Riprendono le varie trame dei personaggi da dove erano rimaste; la madre di Sira , nonostante sia molto provata dalla guerra, infine riesce ad arrivare a Tetua'n.

Il marito di Rosalinda decide di riportare la moglie ed il figlio a Calcutta nonostante il disappunto della moglie. Per queste ed altre informazioni, non perdetevi la puntata alle 21.10. Su Italia2 alle 21.10 sarà la volta di Mission To Mars, un film di fantascienza che racconterà la vicenda di una missione spaziale non andata a buon fine sul pianeta Marte. Non si hanno più contatti con gli astronauti coinvolti, quindi parte un gruppo di soccorso dal pianeta Terra. Una volta arrivati sul suolo marziano, dopo un viaggio ostacolato da diversi imprevisti, i protagonisti troveranno solo silenzio. Su Mediaset Extra andrà in onda una commedia italiana intitolata Un maresciallo in gondola, con Ezio Greggio. Il Maresciallo Colombo, protagonista del film, verrà inviato a Venezia per proteggere una famosa ed avvenente attrice americana. Appuntamento per le 21.10. Su Top Crime a partire dalle 21.10 la serata appartiene a C.S.I New York. Durante la puntata in questione la squadra dovrà indagare sul ritrovamento di un cadavere allo stadio di football; diversi impedimenti ostacoleranno le indagini. Su Iris alle 21.00 andrà in onda uno degli episodi di Rimini Rimini- Un anno Dopo. La puntata racconta delle disavventure del gruppo di protagonisti che passano le vacanze estive a Rimini, tra gag e scene esilaranti. Infine, su Boing alle 21.00 è prevista una maratona di Steven Universe, per entrare nel mondo intrepido di Empire City con Steven, Perla e Greg.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO

Canale5

ore 21.10 Ciao Darwin 7- La resurrezione, show

ore 00.30 Tg5. - Italia1 ore 21.10 Ritorno al futuro III, fantascienza

ore 23.40 Kull il Conquistatore, avventura.

Rete4

ore 21.15 Il Santo, commedia

ore 23.40 ManHunter- Frammenti di un omicidio , thriller

La5

ore 21.10 Il tempo del coraggio e dell'amore, telenovela

Italia2

ore 21.10 Mission To Mars, fantascienza

Mediaset Extra

ore 21.10 Un maresciallo in gondola, commedia

Top Crime

ore 21.10 C.S.I New York, crime

Iris

ore 21.00 Rimini Rimini- Un anno dopo, commedia

Boing

ore 21.00 Steven Universe, cartoon.

