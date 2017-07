STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Laura & Paola su Rai 1 (sabato, 22 luglio 2017)

Stasera in tv - Laura Pausini

I programmi in onda sui canali Rai in prima serata, sabato 22 luglio 2017, offrono ai telespettatori un'ampia scelta. Si passa dallo show di intrattenimento di Rai Uno, ai film thriller previsti sui canali Rai 2 e Rai 4. Piacevole lo spettacolo teatrale di Rai 5, risate e divertimento assicurato con il film comico in onda su Rai Tre. Rai Movie e Rai Premium puntano rispettivamente su un film di genere commedia e sulla replica di una miniserie televisiva. Gli ascolti maggiori probabilmente saranno per lo show di Rai Uno, ma il film di Totò in onda su Rai Tre potrebbe attirare molti telespettatori. Rai Uno, Rai Due trasmetteranno in seconda serata un telefilm della serie "Dottor Klein", un telefilm della serie "Elementary". Su Rai Tre ci sarà il TG3 Estate e Regione e a seguire, in replica, il programma di inchieste "Sono innocente".

Ritorna su Rai Uno lo show intitolato "Laura & Paola" condotto da Laura Pausini e Paola Cortellesi. La scaletta prevede divertenti imitazioni, ospiti di riguardo e tanta tanta musica. Prenderanno parte allo spettacolo Francesca Michielin e i Negramaro. Non mancheranno personaggi del mondo del cinema tra cui Luca Zingaretti, Margherita Buy e Claudia Gerini. Gli appassionati del giallo potranno vedere su Rai 2 il film "Inganno in Paradiso", di Michael Feifer, con Antonio Sabato Jr., Caia Coley e Madison Spielvogel.

E' la storia di Tamara, una giovane donna che, dopo aver ereditato una fortuna, decide di regalarsi una vacanza di lusso alle isole Hawai. Conosce Dario, un ragazza bello e affascinante, e se ne innamora. Purtroppo il giovane non è proprio una persona affidabile. I soldi sul conto di Tamara spariscono, e anche Dario. Serata divertente quella di Rai Tre che manderà in onda il film "La banda degli onesti", di Camillo Mastrocinque.

Protagonisti assoluti sono gli indimenticabili Totò e Peppino De Filippo. Il portiere di uno stabile entra in possesso di una valigia contenente tutto l'occorrente per stampare banconote oroginali. In un primo momento l'uomo vorrebbe disfarsi della valigia ma poi coinvolge alcuni condomini dello stabile, tra cui un tipografo, e decidono di riprodurre i biglietti da diecimila lire. Alla fine, l'onestà dei tre prevarrà. Rai 4 propone una pellicola di genere thriller intitolata "Mea culpa" per la regia di Fred Cavayé. I protagonisti sono Nadine Labaki, Vincent Lindon e Gilles Lellouche. Due poliziotti sono convolti in un grave incidente stradale e uno di loro, Simon, a causa delle ferite riportate, perde il posto di lavoro.

I due agenti si ritroveranno a lavorare insieme per aiutare il figlio di Simon ad uscire da una situazione pericolosa. Il canale Rai 5 propone lo spettacolo teatrale "Scemo di guerra", con l'attore romano Ascanio Celestini. Il pubblico ascolterà storie di guerra, in parte realmente vissute e in parte inventate, che risalgono al giugno del 1944 e alla famosa giornata della Liberazione. Le storie di Ascanio Celestini prendono spunto dai racconti ascoltati in famiglia. Su Rai Movie andrà in onda un film di genere commedia-drammatico di Stephen Frears. Il titolo della pellicola è "Tamara Drewe-Tradimenti all'inglese", con Gemma Arterton, Roger Allam e Bill Camp. A distanza di anni Tamara ritorna nel suo paese d'origine.

La sua spigliatezza e il suo fascino susciteranno una serie di pettegolezzi e di assurde gelosie. Rai Premium ripropone la miniserie televisiva "Come fai sbagli", con Daniele Pecci, Loretta Goggi, Enrico Ianniello e Francesca Inaudi. Protagoniste della fiction sono le vicende della famiglia Spinelli e della famiglia Piccardo. Due metodi diversi di educare i propri figli ma una unica conclusione: a fare i genitori si sbaglia sempre.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO

Rai Uno

ore 21.15 Laura & Paola, show genere musicale

Rai Due

ore 21.05 Inganno in Paradiso, film genere giallo

Rai Tre

ore 21.10 La banda degli onesti, film genere comico

Rai 4

ore 21.05 Mea culpa, film genere thriller

Rai 5

ore 21.15 Scemo di guerra, spettacolo teatrale

Rai Movie

ore 21.20 Tamara Drewe-Tradimenti all'inglese, film commedia

Rai Premium

ore 21.20 Come fai sbagli, serie Tv

